Carlos Sainz (6.): «Ferrari muss Kompromiss eingehen»

Die wechselhaften Bedingungen im Rahmen des Grossen Preises von Japan geben auch Carlos Sainz zu denken. Der spanische Ferrari-Pilot sagt: «Wir müssen uns die Abstimmung doppelt und dreifach überlegen.»

Der 157-fache GP-Teilnehmer Carlos Sainz hat einen guten Trainings-Freitag gezeigt: Zweitschnellster im ersten Training, sechstschnellste Zeit im zweiten Training. Aber auch dem Spanier raucht der Kopf wegen des Wetters in Japan. Regen am Freitag, Samstag aller Voraussicht nach auf trockener Bahn, Fragezeichen am Sonntag.

Der Madrilene sagt: «Wir müssen uns die Abstimmung doppelt und dreifach überlegen. Ferrari muss einen Kompromiss eingehen, daran kommen wir nicht vorbei. Denn die Gefahr ist da, dass es auch am Sonntag nass werden wird, da kann man nicht voll auf eine Trockenabstimmung setzen.»

«Das ist ein überaus interessantes Wochenende mit dieser Kombination aus Regen am Freitag, trockener Strecke fürs Abschlusstraining und dann möglicherweise wieder Regen am Sonntag, vielleicht sogar nur in einem Teil des Grand Prix!»

«Positiv war an diesem Tag – die Verhältnisse waren über den ganzen Tag mehr oder weniger konstant. Ich hatte nicht den einfachsten Singapur-GP, von daher war es mir ganz recht, dass wir im zweiten Training die Möglichkeit hatten, länger zu fahren. Ich konnte ein gutes Gefühl für den Wagen bei solchen Bedingungen entwickeln und einen soliden Rhythmus finden.»





