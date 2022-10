Daniel Ricciardo bestätigt Formel-1-Aus Ende 2022

?Der achtfache GP-Sieger Daniel Ricciardo hat im Fahrerlager von Suzuka bestätigt: Ende 2022 wird er nicht mehr Stammfahrer in der Königsklasse sein. «Ich muss mir eingestehen, ich stehe 2023 nicht am Start.»

Was vor 227 Formel-1-WM-Läufen in Silverstone 2011 begonnen hatte, wird mit dem Grossen Preis von Abu Dhabi am 20. November zu Ende gehen: Daniel Ricciardo hat in Suzuka bestätigt, dass er in der kommenden Saison nicht am Formel-1-Start stehen wird.

Zur Erinnerung: Sein Vertrag mit McLaren wurde vorzeitig aufgelöst, weil die Engländer 2023 mit dem jungen Oscar Piastri antreten werden und weil McLaren mit den Leistungen von Ricciardo in dieser Saison nicht zufrieden sind. Daniel Ricciardo sagte Ende August: «Kein schönes Gefühl, abserviert zu werden.»

Am 8. Oktober wurde bestätigt, dass Pierre Gasly von AlphaTauri zu Alpine zieht und dass der Platz des Franzosen vom Niederländer Nyck de Vries übernommen wird.

Der 33-jährige Australier Ricciardo sagt: «Ich wusste das mit Gasly schon etwas länger, die Gespräche zwischen ihm und Alpine waren ja kein Geheimnis, und letztlich war es abzusehen, wie das enden würde. Weil ich darauf vorbereitet war, hat mich die Vertragsbestätigung nicht überrascht.»

«Wir haben in den vergangenen Wochen versucht, für mich eine Lösung zu finden, aber jetzt bin ich am Punkt, an welchem ich mir eingestehen muss – ich werde im kommenden Jahr nicht auf der Startaufstellung stehen. Nun will ich mich auf 2024 konzentrieren. Dann könnten bei einigen Rennställen Türen aufgehen.»



«Mein Plan besteht weiterhin, meinen Fuss in der Formel-1-Tür zu behalten. Ich drücke bei meiner GP-Karriere jtzt gewissermassen auf die Pause-Taste. Aber ich habe mit der Formel 1 noch nicht abgeschlossen.»



Anhaltend ist davon die Rede, dass Daniel Ricciardo einen Platz als dritter Fahrer bei Mercedes-Benz übernehmen könnte.





Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,304 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,314

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,361

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,709

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,165

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,261

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,322

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,389

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:30,554

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,003

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:30,659

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:30,709

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,808

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,953

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:31,439

16. Alex Albon (T), Williams, 1:31,311

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:31,322

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,352

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,419

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:31,511