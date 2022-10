Yuki Tsunoda: Mit Bremsproblemen ins Q2

Sowohl Yuki Tsunoda als auch sein AlphaTauri-Teamkollege Pierre Gasly kämpften im Qualifying in Suzuka mit Bremsproblemen. Der Japaner schaffte es dennoch ins Q2. Von Position 13 startend hofft er auf Punkte.

Auf seinen Qualifying-Runden auf dem Suzuka Circuit wurde Lokalmatador Yuki Tsunoda vom Jubel seiner Fans begleitet. Der AlphaTauri-Pilot, der in diesem Jahr sein erstes Heimspiel als GP-Pilot bestreitet, bedankte sich mit einem starken Auftritt und dem Q2-Einzug für den Applaus seiner Anhänger.

Und das, obwohl er kein leichtes Spiel hatte, denn der 22-Jährige kämpfte mit Bremsproblemen, wie er hinterher berichtete: «Mit dem heutigen Tag bin ich einigermassen zufrieden. Im Vergleich zum dritten Training haben wir einen guten Schritt nach vorne gemacht, aber leider hat mich ein Bremsproblem aufgehalten.»

«Ich hatte viel Mühe damit und im ersten Qualifying-Segment hatte ich einen dicken Verbremser. Der hat mich viel Vertrauen fürs Q2 gekostet», gestand Tsunoda, der den Sprung ins Top-10-Stechen als Dreizehnter klar verpasste. «Ich denke, die Fahrzeug-Balance war gut und ich glaube auch, dass der Q3-Einzug möglich gewesen wäre. Deshalb ist es schon schade, dass es am Ende nicht gereicht hat», seufzte er.

«Abgesehen davon war es grossartig, all die Fans hier zu sehen. Das Rennwochenende hier ist etwas ganz Besonderes für mich, denn ich habe noch nie so viele Fans gesehen, die unser Team unterstützen. In jeder Kurve haben sie geklatscht und gejubelt – das war fantastisch, denn es hat mich zusätzlich motiviert», tröstete sich der Lokalheld.

Aufs Rennen angesprochen meinte Tsunoda: «Es könnte sein, dass es wieder gemischte Bedingungen werden, und wir haben eine gute Ausgangslage, deshalb hoffe ich, dass sich die Chance ergeben wird, weiter nach vorne und in die Punkte zu kommen.»

Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,304 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,314

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,361

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,709

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,165

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,261

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,322

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,389

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:30,554

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,003

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:30,659

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:30,709

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,808

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,953

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:31,439

16. Alex Albon (T), Williams, 1:31,311

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:31,322

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,352

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,419

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:31,511