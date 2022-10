Weltmeister Max Verstappen: «Ich glaubte es nicht»

Max Verstappen hat in Japan gewonnen und ist erneut Weltmeister. Der 25-jährige Niederländer sagt nach seinem 32. Volltreffer in der Königsklasse: «Als ich über die Ziellinie fuhr, glaubte ich nicht an den Titelgewinn.»

Der zwölfte Saisonsieg 2022 des Red Bull Racing-Piloten Max Verstappen ist der entscheidende: Der Triumph auf der japanischen Traditionsstrecke von Suzuka bedeutet, nach reichlich Verwirrung um die Vergabe von WM-Punkten, den zweiten WM-Titel für den 25-jährigen Niederländer. Was den Titelgewinn besonders wertvoll macht: Er passierte im «Honda Land», denn die Rennstrecke gehört zum Honda-Konzern, dessen weiterentwickeltes Triebwerk im Heck des Weltmeister-Autos-steckt.

Max ist der 17. Fahrer in der Formel 1, der mehr als einen WM-Titel erobert hat. Er entschied in Suzuka sein zwölftes Saisonrennen für sich – nach Saudi-Arabien, Imola, Miami, Spanien, Aserbaidschan, Kanada, Frankreich, Ungarn, Belgien, Niederlande und Italien.

Mit 32 GP-Siegen hat Verstappen mit Fernando Alonso gleichgezogen, es ist der 74. Formel-1-Podestplatz für Max und der 89. GP-Triumph von Red Bull Racing. Es ist auch der erste Erfolg von Verstappen in Suzuka – 2016 und 2017 war er in Japan jeweils Zweiter geworden.

Der alte und neue Champion sagte: «Als ich über die Ziellinie fuhr, glaubte ich nicht an den Titelgewinn. Denn es war eine ganze Weile nicht klar, ob volle Punkte vergeben werden oder nicht.»



«Was mich gefreut hat: Wir konnten trotz des misslichen Wetters den Fans noch eine Show bieten. Nach der Zielflagge gab es ein Durcheinander wegen der Punktevergabe. Einmal hiess es volle Punkte, dann wieder nicht, keiner wusste es. Und dann stand es auf einmal fest. Was für eine Erleichterung!»



«Dann kommen die ganzen Erinnerungen zurück, an schöne Momente der Saison, an weniger schöne. Unsere ganze Mannschaft darf wirklich stolz darauf sein, was wir in diesem Jahr erreicht haben. Zwei WM-Titel in Folge, das gibt es nicht so oft. Alle Fachkräfte sollen sich erlauben, einmal tief durchzuatmen und diesen Erfolg zu geniessen. Ich weiss, wie hart alle dafür gearbeitet haben. Ich bin so stolz auf diese Mannschaft.»

Die 17 Mehrfach-Weltmeister der Formel 1

7 Titel

Michael Schumacher (D), Lewis Hamilton (GB)



5 Titel

Juan Manuel Fangio (RA)



4 Titel

Alain Prost (F), Sebastian Vettel (D)



3 Titel

Jack Brabham (AUS), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BR), Ayrton Senna (BR)



2 Titel

Alberto Ascari (I), Jim Clark (GB), Graham Hill (GB), Emerson Fittipaldi (BR), Mika Häkkinen (FIN), Fernando Alonso (E), Max Verstappen (NL)

Japan-GP, Suzuka, 9. Oktober

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,7

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,6

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,3

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,3

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,3

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,6

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,1

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,7

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,8

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,9

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,5

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,0

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,4

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,0

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +88,0

18. Mick Schumacher (D), Haas, +92,5

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8