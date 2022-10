Max Verstappen zu Punkte-Chaos: «Eigentlich lustig»

Es war schon ein wenig skurril: Da stand er nun, Suzuka-Sieger Max Verstappen, und wusste nicht, dass er soeben zum zweiten Mal Champion geworden war. Später sagte Max: «Das war eigentlich ganz lustig.»

Regen beim Grossen Preis von Japan liess in Suzuka nur 28 Runden zu, und selbst Formel-1-Urgesteine waren davon überzeugt: Jetzt kommt die Regel mit gestaffelten WM-Punkten zu Anwendung. Auch bei Red Bull Racing glaubten die Team-Mitglieder zunächst – WM-Entscheidung vertagt auf Austin (Texas).

Doch die FIA legte die Regeln anders aus: Gestaffelt Punkte gibt es lediglich für WM-Läufe, die abgebrochen und später nicht mehr wiederaufgenommen werden. Der Grand Prix in Suzuka hingegen gilt, wenn auch nicht bei voller Renndistanz, als komplettiert.

Alles unklar? Dann sind Sie in guter Gesellschaft, denn nicht einmal der alte und neue Weltmeister Max Verstappen wusste zunächst, dass er den Titel im Trockenen hat.

Der 32-fache GP-Sieger nach dem Rennen: «Gut, das war alles ein wenig chaotisch, aber rückblickend ist es eigentlich ganz lustig. Als ich die Ziellinie kreuzte, da wusste ich – es hat nicht gereicht, auch bei vollen Punkten nicht. Denn da war Charles hinter mir ja noch Zweiter, und die schnellste Runde hatte nicht ich gefahren.»

Die ging dieses Mal an den Alfa Romeo-Piloten Guanyu Zhou.



Max weiter: «Dann hörte ich von der Strafe für Charles Leclerc, der hinter Sergio Pérez auf Rang 3 zurück musste. Aber noch immer war mir nicht klar, was sie nun mit den Punkten wirklich machen. Zu diesem Zeitpunkt ging mir durch den Kopf: ‘Okay, ich wollte hier gewinnen, das habe ich getan, dann hole ich den Titel eben in Texas.’ Ich gab mein erstes Siegerinterview, und auf einmal sah ich meine Mechaniker in Jubel ausbrechen. Ich fragte mich: ‘Nanu, was ist denn da drüben los?’»



«Während ich noch überlegte, ob das jetzt auch mit gestaffelten Punkten reicht, trat Tom Wood auf mich zu, der Medien-Delegierte der FIA, und er sagte: ‘Du bist Champion!’»



«Wir feierten ein wenig, aber dann kamen andere Leute zu mir und sagten: ‘Nein, es reicht doch nicht! Dir fehlt ein Zähler!’ An diesem Punkt fand ich das alles nun doch ein wenig schräg. Aber letztlich hat es gereicht, und nun bin ich Champion – wenn auch nach leichten Irrwegen.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,7

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,6

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,3

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,3

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,3

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,6

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,1

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,7

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,8

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,9

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,5

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,0

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,4

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,0

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +88,0

18. Mick Schumacher (D), Haas, +92,5

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8