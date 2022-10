Weltmeister Max Verstappen: Es ist alles ganz anders

Max Verstappen (25) ist zum zweiten Mal Formel-1-Weltmeister. Der niederländische Red Bull Racing-Star sprach im Anschluss an seinen Sieg beim Grossen Preis von Japan in Suzuka über seine Gefühle.

Es ist vollbracht: Max Verstappen hat beim Traditions-GP von Japan seinen zweiten WM-Titel sichergestellt. Die Entscheidungen 2021 und jene von 2022 unterscheiden sich markant voneinander.

Vor einem Jahr kam es gegen Lewis Hamilton in Abu Dhabi zu einem Finale, das überaus kontrovers endete. Dieses Mal ging es nicht um die Frage, ob Verstappen den Titel holt, sondern vielmehr um das Wann.

Der 25-jährige Niederländer nach seinem 32. GP-Sieg: «Es stimmt, das hat alles einen anderen Geschmack als 2021. Die Saison hat sich ganz anders abgewickelt, dazu fahren wir in diesem Jahr ja mit der neuen Flügelauto-Generation, ferner auf anderen Reifen. Die Rennen verlaufen nicht mehr so wie früher.»

«Und dann durften wir in diesem Jahr viel mehr Erfolge feiern als 2021. Die Siege an sich kamen auch anders zustande. Vor einem Jahr war der Rennverlauf stark vom Qualifying abhängig. Das ist heute nicht mehr so. Heute kannst du selbst nach einer Strafversetzung wegen des Einbaus neuer Motorteile nach vorne stürmen.»

«Es war natürlich perfekt, den Titel dann auch noch beim Heimrennen von Honda hier in Suzuka sicherzustellen. Sieg und Titel an diesem Wochenende, nach Pole-Position, das ist schon ziemlich perfekt. Es kam alles zusammen.»

«Ich freue mich sehr für die ganze Honda-Mannschaft, denn mir ist klar, wie viel Arbeit und Herzblut sie in diese Motoren stecken. Honda hatte es bei der Rückkehr in die Formel 1 nicht leicht, es gab viel Kritik. Aber sie haben immer kühlen Kopf bewahrt, und wir wussten – das ist der richtige Partner.»

Ragt für Max ein Rennen 2022 heraus? «Ich würde sagen Belgien. Das war wirklich Dominanz. Wir konnten beliebig Tempo machen, so etwas passiert dir selten. Als ich damals nach Hause kam, setzte ich mich in Ruhe hin und dachte nach. Da wurde mir klar: An jenem Tag ist etwas Aussergewöhnliches passiert.»



Wie sieht es am anderen Ende der Wohlfühlskala aus? «Also nach zwei Ausfällen in den ersten drei Saisonrennen war mich schon ein wenig mulmig zumute. Ich wusste – wenn ich meinen Titel erfolgreich verteidigen will, dann muss ich regelmässig üppig punkten, und danach sah es nicht aus. Ein Ausfall ist ungefähr das Schlimmste.»



An welchem Punkt hat Verstappen gedacht – das wird was mit dem Titel? Max: «Ein wirklich gutes Gefühl hatte ich erstmals nach dem Rennen in Frankreich, als ich meine Führung erheblich ausbauen konnte. Ich spürte, dass wir ein gutes Auto haben. Und ich dachte mir: ‘Diesen Vorsprung werde ich nicht herschenken!’»



Nächster Punkt auf der Liste von Max Verstappen: «Jetzt werde ich alles geben, damit das Team den Konstrukteurs-Pokal gewinnt.»



Es wäre das erste Mal seit 2013.





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8