Ralf Schumacher: Grundlage des Verstappen-Triumphs

Max Verstappen hat in Japan seinen zweiten Formel-1-WM-Titel sichergestellt. Sky-GP-Expert Ralf Schumacher lobt den Niederländer, Sergio Pérez und auch den schlauen Sebastian Vettel.

Max Verstappen ist zum zweiten Mal Formel-1-Champion. Das Ende des turbulenten Grand Prix von Japan war für Fans und Fachleute etwas verwirrend, aber gemäss des sechsfachen GP-Siegers Ralf Schumacher gab es zwei entscheidende Weichen, die zur erfolgreichen Titelverteidigung gestellt wurden.

Schumacher, heute GP-Experte unserer deutschen Kollegen von Sky, sagt: «Das war zunächst mal der Konter von Max in der ersten Kurve gegen den Angriff von Leclerc. Verstappen konnte vorne bleiben und dann wegziehen. Bei den Bedingungen, mit dieser Gischt, war das für ihn super.»

Der WM-Vierte von 2001 und 2002 gibt zu bedenken: «Aber wir sollten seinen Teamkollegen Sergio Pérez nicht vergessen, der ihn letztlich zum Weltmeister gemacht hat, mit seiner Attacke auf Leclerc in der letzten Kurve, die dann zu einer Strafe für den Ferrari-Piloten führte.»

Ralf schmunzelt: «Letztes Jahr ist Max in der letzten Runde Weltmeister geworden, jetzt in der letzten Kurve.»



Zur Verwirrung um die Vergabe von WM-Punkten sagt der 47-jährige Schumacher: «Wir können alle die Regeln durchlesen, aber offensichtlich haben nicht einmal die klugen Köpfe von Red Bull Racing das im Detail erkannt. Da muss irgendwo ein Mini-Artikel stehen, der dieses ganze Punktesystem dann über den Haufen wirft, wenn das Rennen nochmals neu gestartet wird.»



Viel Lob spendet Ralf Schumacher für die tolle Rennstrategie von Sebastian Vettel, der sich am Ende erfolgreich gegen den aufrückenden Fernando Alonso breitmachte. Ralf sagt: «Früh auf Intermediates zu wechseln, das hätten Andere auch machen können. Das hat Seb super gemacht, und danach war er richtig schnell.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8