Mika Häkkinen: «Max Verstappen in der eigenen Liga»

Max Verstappen ist nun, was Mika Häkkinen vor ihm schon war: zweifacher Formel-1-Weltmeister. Der 54-jährige Finne lobt den Niederländer über den Klee: «Das war eine fantastische Darbietung.»

Der Finne Mika Häkkinen wurde 1998 und 1999 Formel-1-Champion, beide Male in Suzuka. Nun ist auch Max Verstappen ein zweifacher Weltmeister, nach seinem Sieg beim Grossen Preis von Japan, und Mika Häkkinen ist voll des Lobes.

Der 20-fache GP-Sieger Häkkinen sagt: «Das war eine fantastische Darbietung von Max. Wenn du auf der Jagd nach dem WM-Titel bist, dann träumst du von Rennen, wie sie Verstappen in diesem Jahr zeigt.»

Der 161-fache GP-Teilnehmer Häkkinen weiter: «Max hatte gesagt, er werde ein perfektes Wochenende benötigen, um seinen Titel in Japan sicherzustellen. Und genau das ist ihm gelungen. Aber es ging um Sekundenbruchteile, der Vorsprung auf Ferrari-Fahrer Charles Leclerc im Qualifying betrug nur eine Hundertstelsekunde!»

Wir haben eben mal nachgerechnet: Das entspricht umgerechnet auf die 5,807 Kilometer lange Bahn einem Vorsprung von 65 Zentimetern!

Mika weiter: «Max kam nicht ideal weg beim Start, aber was er dann zeigte, das war Extraklasse. Charles stach an die Innenseite, und fast sah es so aus, als hätte der Ferrari bereits die Fahrzeugnase vorne, aber Verstappen blieb eisern auf der Aussenspur und hatte das Selbstvertrauen, auf dem Gas zu bleiben. Mit diesem Schwung konnte er seinen Gegner überholen.»



«Das war ein typisches Kart-Manöver, und Max legte da seine ganze Erfahrung und sein Talent in die Waagschale, um das durchzuziehen. Das war rundweg grandios.»



«Danach hatte Verstappen alles unter Kontrolle, Max fuhr in einer eigenen Liga. In einem verkürzten Grand Prix nahm er Leclerc letztlich fast eine halbe Sekunde ab, das ist schon brillant.»



«Der zwölfte Saisonsieg ist der beste Beweis dafür, wie Max Verstappen die GP-Saison 2022 prägt. Das nenne ich Dominanz!»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8