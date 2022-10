Lewis Hamilton: So reagiert er in der Mercedes-Krise

Nach acht Siegen im Konstrukteurs-Pokal in Serie bleibt Mercedes-Benz 2022 ohne GP-Sieg. Das könnte für Lewis Hamilton die erste sieglose Saison in 20 Jahren werden! Wie der Rekord-Champion reagiert.

Lewis Hamilton ist mit 103 Grand-Prix-Siegen und sieben WM-Titeln der erfolgreichste Formel-1-Fahrer. Aber wer hätte vor der GP-Saison 2022 gedacht, dass der erfolgsverwöhnte Mercedes-Rennstall mit der neuen Flügelauto-Generation auch nach 18 Saisonrennen noch ohne Sieg sein würde?

Für Mercedes wäre es in der Formel 1 die erste sieglose Saison seit 2011. Für Lewis Hamilton wäre es die erste sieglose Saison im Autosport überhaupt – denn der Ausnahmekönner aus England hat von 2002 bis 2021 jedes Jahr mindestens einmal gewonnen, insgesamt sind es 140 Siegerpokale, die Lewis Hamilton in die Höhe stemmen durfte.

Im Rahmen des Grossen Preises von Japan hat Mike Elliott darüber gesprochen, wie Lewis Hamilton mit dieser Situation umgeht. Der Technikchef des Formel-1-Rennstalls von Mercedes-Benz sagt: «Lewis und auch George Russell fahren in diesem Jahr grandios. Wir wissen, dass wir ihnen kein optimales Arbeitswerkzeug geben; das ist besonders für einen Fahrer nicht leicht, der es gewohnt war, an jedem GP-Wochenende eine Siegchance zu haben und um den WM-Titel kämpfen zu können.»

«Aber die Arbeitseinstellung von Lewis ist gleich vorbildlich wie früher. Hamilton treibt uns an, er kniet sich voll in die Arbeit, um so genau als möglich zu beschreiben, was der Wagen macht. Er arbeitet mehr denn je.»

«Er sitzt mit den Technikern bis spät in die Nacht, und das spornt auch uns an. Er hat mehrfach das Rennwagenwerk besucht, um sich vor die Belegschaft zu stellen und die Situation zu erklären. Das finde ich fabelhaft.»



«Gerade in diesen schwierigen Zeiten erweist sich Lewis als echte Führungspersönlichkeit, als ein Pilot, der sein Team unterstützt und motiviert, mit dieser gewaltigen Energie, die er einbringt. Und genau das braucht ein Rennstall in solche einer Situation.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8