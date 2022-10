Weltmeister Max Verstappen: Sebastian Vettel kopiert

Red Bull Racing-Star Max Verstappen (25) hat mit seinem Sieg in Japan seinen WM-Titel erfolgreich verteidigt. Der Niederländer und Sebastian Vettel haben ihren zweiten Titel am gleichen Tag erobert!

Max Verstappen ist alter und neuer Formel-1-Champion. In Japan hat er eine Kopie von Sebastian Vettels Titelgewinn abgeliefert – denn so wie der Deutsche hat auch der Niederländer seinen zweiten Titel als Red Bull Racing-Pilot an einem 9. Oktober in Suzuka errungen! Genau elf Jahre nach dem Triumph des Heppenheimers 2011.

Verstappen ist der zweitjüngste zweifache Formel-1-Weltmeister (nach Vettel), er ist der vierte Fahrer, der den Titel schon vier oder mehr Grands Prix vor Saisonschluss auf sicher hat (neben Sebstian Vettel, Michael Schumacher und Nigel Mansell).

Mit seinem 32. GP-Sieg hat Verstappen nun den Engländer Nigel Mansell hinter sich gelassen und auf gleiche Höhe gezogen mit Fernando Alonso.

Ebenfalls bemerkenswert: Verstappen kam mit einem Vorsprung von 27,066 Sekunden ins Ziel, der grösste Vorsprung eines Fahrers bei einem Formel-1-WM-Lauf in Suzuka.

Merkwürdige Statistik: Im nunmehr sechsten Jahr in Folge ist der Sieger des ersten Saisonrennens nicht Weltmeister geworden. Der letzte Saisonauftakt-Sieger, der später Champion wurde, war 2016 Nico Rosberg.





Alle Formel-1-Weltmeister

1950: Giuseppe Farina (I)

1951: Juan Manuel Fangio (RA)

1952: Alberto Ascari (I)

1953: Alberto Ascari (I)

1954: Juan Manuel Fangio (RA)

1955: Juan Manuel Fangio (RA)

1956: Juan Manuel Fangio (RA)

1957: Juan Manuel Fangio (RA)

1958: Mike Hawthorn (GB)

1959: Jack Brabham (AUS)

1960: Jack Brabham (AUS)

1961: Phil Hill (USA)

1962: Graham Hill (GB)

1963: Jim Clark (GB)

1964: John Surtees (GB)

1965: Jim Clark (GB)

1966: Jack Brabham (AUS)

1967: Denis Hulme (NZ)

1968: Graham Hill (GB)

1969: Jackie Stewart (GB)

1970: Jochen Rindt (A)

1971: Jackie Stewart (GB)

1972: Emerson Fittipaldi (BR)

1973: Jackie Stewart (GB)

1974: Emerson Fittipaldi (BR)

1975: Niki Lauda (A)

1976: James Hunt (GB)

1977: Niki Lauda (A)

1978: Mario Andretti (USA)

1979: Jody Scheckter (ZA)

1980: Alan Jones (AUS)

1981: Nelson Piquet (BR)

1982: Keke Rosberg (FIN)

1983: Nelson Piquet (BR)

1984: Niki Lauda (A)

1985: Alain Prost (F)

1986: Alain Prost (F)

1987: Nelson Piquet (BR)

1988: Ayrton Senna (BR)

1989: Alain Prost (F)

1990: Ayrton Senna (BR)

1991: Ayrton Senna (BR)

1992: Nigel Mansell (GB)

1993: Alain Prost (F)

1994: Michael Schumacher (D)

1995: Michael Schumacher (D)

1996: Damon Hill (GB)

1997: Jacques Villeneuve (CDN)

1998: Mika Häkkinen (FIN)

1999: Mika Häkkinen (FIN)

2000: Michael Schumacher (D)

2001: Michael Schumacher (D)

2002: Michael Schumacher (D)

2003: Michael Schumacher (D)

2004: Michael Schumacher (D)

2005: Fernando Alonso (E)

2006: Fernando Alonso (E)

2007: Kimi Räikkönen (FIN)

2008: Lewis Hamilton (GB)

2009: Jenson Button (GB)

2010: Sebastian Vettel (D)

2011: Sebastian Vettel (D)

2012: Sebastian Vettel (D)

2013: Sebastian Vettel (D)

2014: Lewis Hamilton (GB)

2015: Lewis Hamilton (GB)

2016: Nico Rosberg (D)

2017: Lewis Hamilton (GB)

2018: Lewis Hamilton (GB)

2019: Lewis Hamilton (GB)

2020: Lewis Hamilton (GB)

2021: Max Verstappen (NL)

2022: Max Verstappen (NL)