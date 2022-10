Jost Capito (Williams): Mick Schumacher als Option

Noch weiss Mick Schumacher nicht, ob er beim Haas-Rennstall einen neuen Vertrag erhält. Seine letzte Chance wäre das Traditions-Team Williams. Teamchef Jost Capito lässt die Türe einen Spalt offen.

Auch in Japan hat’s nicht geklappt mit weiteren Punkten für Mick Schumacher. Der 23-jährige Deutsche fuhr unter schwierigen Bedingungen ein gutes Rennen und lag zeitweise sensationell auf dem zweiten Platz – weil die Haas-Strategen ihn länger mit Regenreifen auf der Bahn liessen als es die Gegner taten.

Haas spekulierte dabei auf eine weitere Safety-Car-Phase, aber damit verzockten sich die US-Amerikaner gewaltig. Nach einem Stopp unter Grün fiel Mick weit zurück und fuhr als Letzter über die Ziellinie. Daraus wurde Rang 17, weil Pierre Gasly nach dem Grand Prix eine 20-Sekunden-Strafe erhielt.

Gewiss, der Unfall im ersten freien Training geht auf die Kappe von Mick, aber seine Leistung im Qualifying und im Rennen stimmte. Dennoch ist seine Zukunft bei Haas ungewiss. Elementar geht es für Rennstallbesitzer Gene Haas und Teamchef Günther Steiner um die Frage: Jugend oder Erfahrung? Also etwa: Mick Schumacher oder Nico Hülkenberg?

Sollte bei Haas die Tür zufallen, würde dies nicht automatisch das Formel-1-Aus für Schumacher bedeuten. Denn Williams-Teamchef Jost Capito hat festgehalten: «Natürlich ist Mick für uns eine Option, denn er verdient es, in der Formel 1 zu fahren. Meiner Ansicht nach braucht ein Fahrer ohnehin mindestens zwei Jahre, um das ganze Formel-1-Handwerk zu lernen, erst im dritten lässt sich das alles umsetzen.»

In Suzuka hat Dave Robson, der leitende Ingenieur für die Fahrzeugentwicklung beim drittältesten Formel-1-Rennstall, darüber geredet, welche Anforderungen der 2023er Stallgefährte von Alex Albon erfüllen müsste.



Robson sagt: «Wir brauchen jemanden, der an jedem Wochenende auf Augenhöhe mit Alex fährt und ihn in Atem hält. Idealerweise wäre das ein Pilot, der in Sachen Fahrzeugabstimmung in die gleiche Richtung arbeitet. Wir brauchen zwei konkurrenzfähige Fahrer.»



«Die ganzen Spekulationen um den zweiten Fahrer beunruhigen uns nicht im Geringsten. Als Techniker konzentrierst du dich ohnehin ganz auf den Einsatz der Autos. Wir sind da sehr anpassungsfähig, das hat sich auch in Monza gezeigt, als Nyck de Vries für Alex einsprang, der am Blinddarm operiert werden musste.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8