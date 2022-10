Mika Häkkinen: Max Verstappen hat Sieg-Garant Newey

Max Verstappen ist zum zweiten Mal Formel-1-Weltmeister. Mika Häkkinen, ebenfalls zweifacher Champion, betont die Rolle des leitenden Technikers Adrian Newey (Red Bull Technology).

Max Verstappen hat seinen Formel-1-WM-Titel erfolgreich verteidigt, dank seines Sieges in Japan und der gleichzeitigen Strafe für Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. Red Bull Racing ist drauf und dran, zum fünften Mal den Konstrukteurs-Pokal zu gewinnen. Das kann schon am 23. Oktober in Austin (Texas) passieren.

Ein Wegbegleiter von Max Verstappen war vor mehr als zwanzig Jahren auch Wegbegleiter eines anderen zweifachen Formel-1-Weltmeisters, von Mika Häkkinen – Adrian Newey, der seit dreissig Jahren als bester Techniker der Vollgasbranche gilt.

Rennwagen aus der Feder des 63-jährigen Newey (oder besser: aus seinem Bleistift) haben bei Williams, McLaren und Red Bull Racing insgesamt 190 WM-Läufe gewonnen, zehn Mal eroberte ein GP-Team mit Newey als leitendem Techniker den Konstrukteurs-Pokal.

Man muss sich das mal kurz vorstellen: Neweys Konstruktionen haben fast so viele Grands Prix gewonnen wie Lewis Hamilton (103) und Michael Schumacher (91) zusammen!

Der inzwischen 54-jährige Häkkinen sagt in seiner Nachbetrachtung des WM-Laufs in Suzuka: «Die Leistung von Max Verstappen in dieser Saison ist grandios, aber besonders glücklich bin ich für Adrian Newey. Dank seiner Arbeit bei McLaren hatte ich damals so fabelhafte Rennwagen, und heute profitiert Max von Adrians tollen Einfällen.»



«Es gibt für mich nicht den geringsten Zweifel, dass Adrian der bedeutendste Designer der Formel-1-Historie ist, und auch wenn er natürlich auf ein Team aus herausragenden Mitarbeitern zählen kann, ist es doch seine Führung, welche den Unterschied macht.»



«In der ersten Phase der Turbohybrid-Ära haben ab 2014 wir eine Dominanz von Mercedes erlebt, aber Red Bull Racing ist immer konkurrenzfähig gewesen und mit der Zeit immer stärker geworden, und jetzt, wo wir 2022 auf diese neue Flügelauto-Generation umgestellt haben, konnte sich Adrian mit all seinem Wissen voll einbringen.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8