Villeneuve: Leclerc-Fehler in Frankreich entscheidend

Max Verstappen hat in Japan den Titel unter Dach und Fach gebracht, Red Bull Racing wird bald nachziehen. Jacques Villeneuve glaubt, dass in Frankreich die Entscheidung fiel.

Max Verstappen ist seit Japan zum zweiten Mal in Folge Formel-1-Weltmeister. Von Jacques Villeneuve gibt es dafür Lob. «Der Titel für Max Verstappen ist natürlich wohlverdient», schrieb der Kanadier in seiner Kolumne bei Formule1.nl. «Abgesehen von den ersten drei Rennen war Red Bull fast perfekt.»

Kritik übte Villeneuve hingegen an Ferrari. Die WM haben die Roten natürlich nicht in Japan verloren, sondern deutlich früher. «Ferrari ist danach zusammengebrochen, das Team hat viel zu oft Fehler gemacht, was auch den Druck auf Charles erhöht hat», so Villeneuve.

Er sieht Leclercs Fehler als eine Folge der Ferrari-Patzer und dem zunehmenden Druck. «Er fing auch an, Fehler zu machen, und es wird immer die Frage bleiben, ob das auch ohne die Fehler des Teams passiert wäre», so der frühere Weltmeister.

Die endgültige Entscheidung? Frankreich, so Villeneuve. Leclerc lag beim zwölften Saisonrennen in Führung, als ihm das Heck ausbrach. Der Ferrari-Star drehte sich von der Piste und landete in den Reifenstapeln. Ein bitterer Nuller. Damals hatte Verstappen den Vorsprung auf Leclerc auf 63 Punkte vergrößert.

«Sein Fehler, als er in Paul Ricard in Führung lag, war letztlich entscheidend für die Meisterschaft. Und in Japan passierte es wieder in der letzten Kurve», schrieb Villeneuve.

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8