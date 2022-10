Mario Andretti: Mit 82 in einem modernen F1-Auto

Mario Andretti hat sich einen Traum erfüllt: Der Ex-Weltmeister fuhr in Laguna Seca ein Formel-1-Auto von 2013. Im Alter von 82 Jahren.

Mario Andretti war voller Adrenalin, voller Euphorie: Der Weltmeister von 1978 saß am Wochenende in Laguna Seca in einem modernen Formel-1-Auto. Im Alter von 82 Jahren.

Er pilotierte den McLaren MP4/28 von 2013. «Meine Wunschliste ist so gut wie abgearbeitet. Alles, was wir danach machen, ist das Sahnehäubchen auf dem Kuchen», sagte Andretti bei Racer.

McLaren-CEO Zak Brown hatte die Fahrt möglich gemacht. Andretti saß vor zwei Jahren beim Goodwood Festival in einem modernen F1-Auto und hatte erklärt, er sei daran interessiert, echte Runden in dem Auto zu drehen.

Im Mai beim GP in Miami gab Brown Andretti das Versprechen live im Fernsehen. Nun hat es der McLaren-Boss umgesetzt. «Es ist schön, aber offensichtlich habe ich viel liegen lassen», scherzte Andretti, dass er nicht das Maximum herausgeholt hat.

«Ein Teil des Problems für mich waren der Helm und das Lenkrad. Ich konnte die Zahlen beim Herunterschalten nicht sehen! In einigen Kurven habe ich es richtig gemacht, in anderen nicht», sagte Andretti.

Andretti: «Aber im Großen und Ganzen ist es so, wie ich es erwartet habe. Es ist ein tolles Gefühl für einen Fahrer, so befriedigend. Das Auto macht einfach das, was es tun soll, und zwar in einem ganz anderen Ausmaß als das, was ich bisher in meiner Karriere erlebt habe. Das ist es, was ich wirklich fühlen wollte, und das habe ich getan.»

