Lewis Hamilton: Für den Rest des Lebens Mercedes

Lewis Hamilton hat sich zuletzt zu seiner Zukunft geäußert. Klar ist: Er möchte bei Mercedes bleiben, auch nach seiner F1-Karriere. Wie lange die dauert, bleibt noch unklar.

Zuletzt hatte Toto Wolff überrascht: Lewis Hamilton steht offenbar vor einer Vertragsverlängerung. Das deutete der Mercedes-Teamchef in einem Interview mit dem britischen Sender Channel 4 an.

Außerdem verriet der Österreicher, dass Hamilton noch ein paar Jahre fahren möchte, auch wenn der Brite eine schwierige Saison mit Mercedes erlebt. Von fünf Jahren sprach Wolff.

Wie sieht das Hamilton? «Möglicherweise, ja, ich fühle mich gut. Ich liebe, was ich mache», sagte Hamilton. «Vor uns liegt noch viel Arbeit, wir haben ebenso noch einiges zu erreichen. Daher plane ich sobald nicht, irgendwo hinzugehen», so Hamilton weiter.

Ein klares Bekenntnis zu einer mehrjährigen Zukunft in der Formel 1 ist das aber noch nicht. «Es ist nicht so, dass ich nicht sicher bin, ich weiß, was ich tun will. Ich habe vor, länger zu bleiben. Es ist nur noch nicht in Stein gemeißelt, wie lange», erklärte Hamilton.

Und dann folgt noch eine Liebeserklärung. «Ich plane, für den Rest meines Lebens bei Mercedes zu bleiben, das steht fest.» Dabei geht es nicht nur um die Formel 1. «Es geht mehr darum, herauszufinden, was wir in Zukunft tun werden. Auch über den Rennsport hinaus möchte ich mit Mercedes etwas aufbauen und es gibt eine Menge, was Mercedes tun kann, es ist nicht nur ein Autohersteller.»

Hamilton weiter: «Es gibt eine Menge Dinge, die wir gemeinsam tun können, und ich möchte ein Teil davon sein. Ich möchte Teil dieses Wandels sein und mit Mercedes weit über Rennen und Meisterschaften hinaus arbeiten, aber im Moment geht es darum, Weltmeisterschaften zu gewinnen und das ist der unmittelbare Fokus.»

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8