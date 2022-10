USA-GP im TV: So holt Red Bull Racing den Titel

Nach Max Verstappen kann auch Red Bull Racing den Titel vorzeitig holen. Wir sagen euch wie und wo ihr das Geschehen aus Austin live verfolgen könnt.

Nach Max Verstappen kann auch Red Bull Racing den Sack vorzeitig zumachen. 165 Punkte Vorsprung auf Ferrari hat der Rennstall vor dem 19. Saisonrennen in Austin im Wochenende. 191 Zähler gibt es in den verbleibenden vier Rennen (mit dem Sprintrennen in Brasilien) noch zu holen.

Heißt: Nach dem Rennen in den USA bräuchte Red Bull Racing einen Vorsprung von 147 Punkten, um den ersten Konstrukteurstitel seit 2013 zu gewinnen.

Um Red Bull Racings Titelfeierlichkeiten zu verschieben, muss Ferrari auf dem Circuit of The Americas 19 Punkte mehr holen als Verstappen und Sergio Pérez.

Der USA-GP im Fernsehen

Freitag, 21. Oktober

07.30: Sky Sport F1 – Rennen 2021 in Austin

09.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Japan 2022

09.45: Sky Sport F1 – Rennen 1985 in Detroit

10.30: Sky Sport F1 – Rennen 1986 in Detroit

11.15: Sky Sport F1 – Rennen 1987 in Detroit

12.00: Sky Sport F1 – Rennen 1989 in Phoenix

12.45: Sky Sport F1 – Rennen 1990 in Phoenix

15.30: Sky Sport F1 – Rennen Japan 2022 Wiederholung

17.30: Sky Sport F1 – Rennen Miami 2022 Wiederholung

19.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Japan 2022

19.45: Sky Sport F1 – Warm-Up

20.05: Sky Sport F1 – Pressekonferenz der Fahrer

20.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

21.00: Erstes Training

22.30: Sky Sport F1 – Cockpit? Nur gegen Cash! Der beschwerliche Weg in die F1

23.00: Sky Sport F1 – Rennen 1990 in Phoenix

23.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

23.45 Uhr: ORF – Highlights erstes und Berichterstattung Zweites Training

00.00: Zweites Training

Samstag, 22. Oktober

02.00: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung

03.30: Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung

08.00: Sky Sport F1 – Rennen Japan 2022 Wiederholung

10.00: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung

11.30: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung

13.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

13.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Japan 2022

13.50: Sky Sport F1 – Greatest Races: Alesi USA 1990

14.00: Sky Sport F1 – Legends of F1: Sir Frank Williams

15.00: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung

16.30: Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung

18.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Japan 2022

18.20: Sky Sport F1 – Greatest Races: Berger Deutschland 1994

18.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz der Teamchefs

19.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00: Sky Sport F1 – Rennen 1987 in Detroit

20.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung drittes Training

21.00: Drittes Training

23.30: Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Qualifying

23.30: ORF – Highlights drittes Training

23.30: ORF – Beginn Berichterstattung Qualifying

23.55: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

00.00: Qualifying

Sonntag, 23. Oktober

09.90: ServusTV – Qualifying Analyse

02.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

03.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

04.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Japan 2022

04.20: Sky Sport F1 – Greatest Races: Alonso Deutschland 2007

04.30: Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung

06.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

07.30: Sky Sport F1 – Rennen Miami 2022 Wiederholung

10.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Japan 2022

10.50: Sky Sport F1 – Greatest Races: Lauda Estoril 1984

11.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

12.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Japan 2022

12.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

13.00: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung

14.30: Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung

16.00: Sky Sport F1 – Drittes freies Training Wiederholung

17.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

19.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

19.55: SRF 2 – Wiederholung Qualifying

20.20: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

20.25: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

21.00: Grosser Preis der USA

22.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

23:00: ORF – Motorhome

23.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen