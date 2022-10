Damon Hill über Ferrari 2022: Beklagenswerte Leistung

Ferrari hatte in der GP-Saison 2022 an manchem GP-Wochenende das schnellste Auto. Aber die Italiener werden wieder keinen WM-Titel gewinnen. Weltmeister Damon Hill spricht von einer verpassten Chance.

Und wieder erobert Ferrari keinen WM-Titel, bei den Fahrern nicht, bei den Konstrukteuren nicht. Die Durststrecke dauert nun seit 2007 (Kimi Räikkönen vorderhand letzter Ferrari-Champion) sowie seit 2008 (letzter Sieg im Konstrukteurs-Pokal).

Der Engländer Damon Hill hat in der Formel 1 insgesamt 115 Grands Prix bestritten, 22 davon hat er gewonnen, 1996 wurde er Formel-1-Weltmeister mit Williams. Im Podcast F1 Nation bringt der 62-jährige Brite die Ferrari-Leistung von 2022 auf den Punkt: «Beklagenswert.»

Ferrari gewann zwei der ersten drei Rennen, danach folgte eine lange Reihe von Pleiten, Pech und Pannen – Standfestigkeit mangelhaft, Fahrfehler, Patzer am Kommandostand in Sachen Rennstrategie, Missgriffe bei den Reifenwechseln, die Liste ist lang.

Hill, heute GP-Experte der britischen Sky: «Es ist nicht ganz einfach zu entscheiden, welcher Punkt schwerer wiegt – die brillante Saison von Max Verstappen und Red Bull Racing oder die Tatsache, dass sich Ferrari selber im Weg stand. Wenn ich mir ansehe, wie vielversprechend die Saison der Italiener begonnen hatte, dann ist das wirklich beklagenswert.»

«Und es ging über missglückte Strategien oder Fahrfehler hinaus, es war auch wenig Entwicklung am Wagen zu erkennen. Und so könnte Red Bull Racing am Ende sogar beide Fahrer in der WM auf den ersten zwei Plätzen haben – das gab es für das Team aus Milton Keynes noch nie.»



«Dazu kommt dieser überragende Verstappen. Er ist in Japan Kreise um die Gegner gefahren. Leclerc konnte nicht mithalten, weil an seinem Wagen die Reifen einbrachen. Das zeigt, dass die Abstimmung ganz offenbar nicht so gut ist wie jene von Red Bull Racing. Max war in Japan ganz gelassen, seine Selbstsicherheit ist auf höchstem Niveau. Er ist die ganze Saison mit einer erhabenen Brillanz gefahren, er schien kein einziges Mal aus der Ruhe zu geraten.





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8