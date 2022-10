Max Verstappen: «Versuchen, uns einzubremsen» 21.10.2022 - 08:56 Von Agnes Carlier

© Red Bull Content Pool Max Verstappen sagt über die Budgetdeckel-Diskussion: «Es ist nicht mein Job, sich darüber den Kopf zu zerbrechen»

Max Verstappen nahm am Rande des Circuit of the Americas Stellung zur Überschreitung der Budget-Obergrenze des Red Bull Racing Teams. Der Niederländer bleibt in dieser Hinsicht entspannt.