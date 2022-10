Daniel Ricciardo mit Plan für Formel-1-Rückkehr

McLaren-Pilot Daniel Ricciardo wird sein Cockpit im britischen Traditionsrennstall nach der aktuellen Saison räumen müssen. Ans Ende seiner GP-Karriere mag er aber noch nicht denken.

Daniel Ricciardo wurde im Verlauf der aktuellen Saison klar: Seine Zeit mit dem McLaren-Team neigt sich ihrem Ende zu. Was sich lange abgezeichnet hatte und als Gerücht die Runde machte, bestätigten das Team und der Australier im August: Die Wege von McLaren und Ricciardo trennen sich nach der Saison 2022.

In Japan gestand der 33-Jährige: «Wir haben in den vergangenen Wochen versucht, für mich eine Lösung zu finden, aber jetzt bin ich am Punkt, an welchem ich mir eingestehen muss – ich werde im kommenden Jahr nicht auf der Startaufstellung stehen. Nun will ich mich auf 2024 konzentrieren. Dann könnten bei einigen Rennställen Türen aufgehen.»

In Austin präzisierte der aktuelle WM-Zwölfte auf die Frage, wie seine Pläne für 2023 aussehen: «Man wird mich weiterhin hier sehen. Es wird anders für mich werden, aber es besteht immer noch ein Plan. Ich werde mich also nicht einfach verabschieden, davon bin ich weit entfernt. Ich versuche einfach wieder einen Weg zurück auf die Erfolgsspur zu finden und das zu erreichen, von dem ich weiss, dass ich dazu in der Lage bin.»

Dass er im jüngsten Rennen in Japan leer ausging, will Ricciardo nicht überbewerten. «Es war ein relativ starkes Wochenende, auch wenn sich das Ganze nicht in den Ergebnissen zeigt. Dennoch gab es viel Gutes an jenem Wochenende», beteuert der achtfache GP-Sieger, der auch klarstellte: «Ich freue mich auf die letzten vier Rennen in diesem Jahr. Und ich freue mich auf diese Strecke, denn ich habe das Gefühl, hier immer zwei Extra-Zehntel zu finden, einfach nur, weil ich in Texas bin.»

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8