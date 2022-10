Charles Leclerc (2.): «Werden Mateschitz vermissen»

Ferrari-Pilot Charles Leclerc musste sich im Qualifying zum USA-GP nur seinem Stallgefährten Carlos Sainz geschlagen geben. Charles sagt: «Aber meine Gedanken sind bei der Familie und den Freunden von Didi Mateschitz.»

Ein Racer wie Charles Leclerc weiss: Als Zweiter bist zu erster Verlierer. Beim etwas merkwürdigen Abschlusstraining auf dem Circuit of the Americas (COTA) gilt zudem – der Zweitschnellste wird nicht vom zweiten Startplatz losfahren können.

Charles Leclerc sagt: «Es ist etwas merkwürdig. Ich habe die zweitbeste Zeit gefahren, aber ich werde wohl von Platz 11 oder 12 losfahren müssen, das ist mit den ganzen Strafversetzungen im Feld noch nicht klar.»

Kurz vor dem Qualifying in Texas kam die Nachricht, dass «Mr. Red Bull» Dietrich Mateschitz seinen Kampf gegen eine schwere Krankheit verloren hat. Charles Leclerc sagt: «Das ist unfassbar traurig, er war ein so wegweisender Mann, auch im Rennsport. Wir werden Mateschitz vermissen. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden.»

Auch dem Monegassen fällt es an diesem Tag nicht leicht, wieder zum Tagesgeschäft überzugehen, und über Sport zu reden, aber er fügt über sein Training hinzu: «Das ist nicht ideal gelaufen heute, der Wind hat praktisch von Runde zu Runde geändert. Es war sehr einfach, einen Fehler zu machen. Meine Runde war gewiss nicht das Gelbe vom Ei. Carlos war heute der bessere Mann und hat die Pole-Position vollauf verdient. Und selbst wenn ich meinen Job besser gemacht hätte – mir war ja von Anfang an klar, dass ich in der Startaufstellung zurück rücken muss.»



«Mein Ziel fürs Rennen ist einfach – ich will so weit wie möglich vordringen. Ich habe nichts zu verlieren. Nicht, dass ich etwas Verrücktes machen werde, aber ich hau voll rein, und wenn sich eine Gelegenheit bietet, dann packe ich die beim Schopf.»





Qualifying, USA

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,356 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,421

03. Max Verstappen (NL), 1:34,448

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,645

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,947

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,988

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,598

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,690

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:35,876

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:36,319

11. Alex Albon (T), Williams, 1:36,368

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:36,398

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:36,740

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:36,970

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:37,147

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,949

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:37,046

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,068

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:37,111

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:37,244