USA-GP-Sieger Max Verstappen: «Das ist für Didi!»

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen erobert beim Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas (COTA) seinen 33. Formel-1-Sieg. Der Niederländer ist überglücklich: «Das ist für Didi, Danke für alles!»

13. Saisonsieg für Weltmeister Max Verstappen beim Traditions-GP der USA, auf dem wunderbaren Circuit of the Americas (COTA) bei Austin, Texas: Der 25-jährige Niederländer musste sein ganzes Können aufbringen, um nach einem verpatzten Boxenstopp den überraschend starken Lewis Hamilton im Mercedes niederzuringen.

Max nach seinem Triumph: «Das ist für Didi! Er hat so viel für den Rennsport getan, für uns alle bei Red Bull Racing und AlphaTauri, für mich persönlich. Ich wollte heute siegen – un-be-dingt!»

«Als der Reifewnwechsel ein wenig in die Hose ging, machte ich mir natürlich Sorgen. Aber ich gab alles, und um nichts in der Welt hätte ich gegen Lewis nachgegeben – es war mir extrem wichtig, dass ich diesen Sieg sicherstellen kann.»

«Wir haben gleichzeitig den Konstrukteurs-Pokal gewonnen, und ich wusste vor dem Wochenende, unsere Chance ist gross, dass uns das hier gelingt. Aber ich wollte es mit Stil machen, mit einem Sieg. Ich bin sehr glücklich, dass mir das gelungen ist.»



«Es war alles ein wenig hektischer als erwartet, es war ein hartes Stück Arbeit, auch deshalb, weil ich wegen des Winds alle Hände voll zu tun hatte. Klar hat mich der Stopp zunächst sehr geärgert, aber dann sagte ich mir – jetzt haue ich voll rein und sehe, was ich noch machen kann.»



«Das ist wegen des Todes von Didi Mateschitz ein schwieriges Wochenende für uns alle, aber ich bin so froh, dass wir ein Rennen zeigen konnten, das Didi gewiss stolz gemacht hätte auf uns. Dieser Sieg bedeutet mir extrem viel.»



Max Verstappen hat seinen 13. Saisonsieg errungen und damit den Formel-1-Rekord von Michael Schumacher 2004 und Sebastian Vettel 2013 egalisiert. Verstappen grinst: «Noch drei Chancen, das zu toppen!»



Verstappen hat seinen zweiten USA-GP in Folge gewonnen. Er ist der erste Formel-1-Fahrer seit Alan Jones 1981, der im gleichen Jahr zwei Grands Prix in den USA gewinnen konnte (der Australier gewann damals in Long Beach und Las Vegas).



Es ist der 33. GP-Sieg von Max, der 75. Podestplatz in der Formel 1, es ist gleichzeitig der 90. Sieg von Red Bull Racing.