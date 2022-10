Haas: Mick Schumacher glücklos, Magnussen 9. 24.10.2022 - 00:38 Von Mathias Brunner

© LAT Mick Schumacher

Beim US-amerikanischen Haas-Rennstall wurde mit dem Fallen der Zielflagge am Circuit of the Americas gejubelt – Rang 9 für Kevin Magnussen. Bei Mick Schumacher ist der Wurm drin: wieder keine Punkte.