Budgetstreit: «Pause» nach Tod von Didi Mateschitz

Die Formel 1 hält nach dem Tod von Dietrich Mateschitz inne. Deshalb werden auch die Gespräche zwischen Red Bull Racing und der FIA ausgesetzt.

Der Budgetstreit in der Formel 1 nahm am Rennwochenende in Austin noch einmal ordentlich Fahrt auf, die Teams machten sich wieder gegenseitig Vorwürfe. Red Bulls Teamchef Christian Horner ärgerte sich zum Beispiel wortreich über den Brief von McLaren-Boss Zak Brown an den Automobil-Weltverband FIA, bezeichnete das Schreiben als rufschädigend.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff meinte in der Gazzetta dello Sport: «Die FIA muss eine Strafe wählen, die der Missachtung der Regeln entspricht. Aber ich denke nicht, dass man auf den 2021er-Titel von Max Verstappen zurückgreifen kann, denn das ist einfach angesichts der Tatsache, dass es sich um eine geringfügige Überschreitung unter fünf Prozent handelt, nicht realistisch.»

In Austin wurden bereits Gespräche geführt zwischen Red Bull Racing und der FIA, ob der Rennstall ein so genanntes «accepted breach agreement» (ABA), also eine Vereinbarung zur Anerkennung des Regelverstoßes annimmt.

Nach dem Tod von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz rückt der Streit kurzzeitig in den Hintergrund. «Nach dem Tod von Herrn Mateschitz werden alle Gespräche mit der Fia über die Kostenobergrenze und die nächsten Schritte bis auf Weiteres ausgesetzt», heißt es von Red Bull Racing.

Die Frist für eine mögliche Einigung wurde verlängert. Der Rennstall geht davon aus, dass die Gespräche ab Mitte der Woche fortgesetzt werden. Die Formel 1 macht am kommenden Wochenende Station in Mexiko.

Red Bull Racing wird im Budgetstreit eine «geringfügige Übertretung» der Obergrenze vorgeworfen. Die FIA ging bislang nicht darauf ein, um wie viel Red Bull Racing die Obergrenze verletzt hat, noch darauf in welcher Form. Als geringfügig wird im Reglement eine Übertretung von bis zu 5 Prozent eingestuft. Eine Strafe ist ebenfalls noch offen.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8