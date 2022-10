Jack Doohan: «Einige Zeit im Simulator verbracht»

Alpine-Junior Jack Doohan freut sich über die Chance, in Mexiko-Stadt im Rahmen eines GP-Wochenendes im ersten Training Gas zu geben. Der 19-jährige Australier weiss, was er zu tun hat.

Es wird die erste Ausfahrt von Jack Doohan im Rahmen eines GP-Wochenendes werden: In Mexiko darf der Sohn des fünffachen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan am ersten freien Training teilnehmen. Er rückt im Alpine-Auto von Esteban Ocon aus. «Zunächst einmal bin ich dem Team sehr dankbar, dass es mir die Chance gibt, im ersten freien Training 1 zu fahren», sagt er.

«Das ist eine fantastische Gelegenheit für mich, und ich freue mich sehr darauf, das Auto von Esteban in diesem Training zu fahren. Für mich ist es ein weiterer Schritt in Richtung meines ultimativen Ziels, die Formel 1 zu erreichen, und ich werde mein Bestes geben, um so stark wie möglich von dieser Erfahrung zu profitieren», verspricht der Australier.

Das Auto kennt Doohan schon: «Ich bin den GP-Renner im September in Monza im Rahmen eines Drehtag gefahren. Das war eine gute Erfahrung für mich, um ein erstes Gefühl dafür zu bekommen, wie die neuen Formel-1-Autos zu fahren sind. Darüber hinaus habe ich meine Vorbereitung dadurch vertieft, dass ich einige Zeit im Simulator in Enstone verbracht habe. Da konnte ich die Strecke fahren und ein gutes Verständnis für einige Charakteristika der Strecke erlangte, was sehr vorteilhaft war.»

«Letzte Woche kam ich zum Team nach Austin und verbrachte so viel Zeit wie möglich mit den Mechanikern und Ingenieuren, um die wichtigsten Abläufe eines Rennwochenendes zu lernen. Ich fühle mich definitiv bereit für diese Chance», erklärt der 19-Jährige.

Und Doohan verrät: «Das Hauptziel wird sein, mit dem Team zusammenzuarbeiten und den Ablaufplan für die Session durchzugehen. Ich werde mich an die Vorgaben halten und meinen Teil dazu beitragen, das Auto in einem guten Zeitfenster für das Rennwochenende abzustimmen.»

