Sebastian Vettel zu Didi Mateschitz: Unvergleichlich

In Austin hatte Sebastian Vettel nach dem Tod von Dietrich Mateschitz gesagt: «Ich bin im Moment nicht in der Lage, mehr über ihn zu reden, ich bin schockiert.» Nun spricht Vettel über «Mr. Red Bull».

Sebastian Vettel war in Texas sichtlich erschüttert: «Die Nachricht vom Tod von Dietrich Mateschitz war für mich ein Schock. Es tut mir leid, aber ich fühle mich derzeit nicht in der Lage, Erinnerungen an ihn zu teilen. Das ist eine schlimme Nachricht, und ich will mir zuerst in Ruhe Gedanken machen.»

Nun hatte der vierfache Formel-1-Champion ein wenig Zeit, und im Autódromo Hermanos Rodríguez sagt er: «Es ist rundweg herausragend, welchen Einfluss Didi auf den Sport im Allgemeinen und auf die Formel 1 im Besonderen hatte. Was er mit dem Förderprogramm auf die Beine gestellt hat, ist im Rennsport einzigartig, so viele Fahrer sind in den letzten 15 Jahren durch seine Hilfe in die Königsklasse gekommen.»

«Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis, und obschon ich ein junger Rennfahrer war und er ein erfolgreicher Unternehmer mit viel Erfahrung, sind wir uns auf Augenhöhe begegnet. Ich bin noch immer schockiert, das ist ein massiver Verlust.»



«Er war für mich eine Inspiration, aber bei allem Erfolg mit der Marke Red Bull ist er immer sich selber geblieben. Im gewaltigen Wachstum war er immer der kreative Geist hinter all den Plänen, bis zuletzt.»



«Das ist nicht nur für die Red Bull-Familie ein erheblicher Verlust. Er hat so vielen Mädchen und Jungen, Frauen und Männern die Möglichkeit gegeben, ihre Träume zu verwirklichen – so wie er seine Träume verwirklicht hat. Für mich ist es ein Privileg, dass ich ihn kennen durfte, ein Mann mit einem Riesen-Herzen.»



Vor einem Jahr in Mexiko erzeugte Sebastian Vettel einen Lacher: Er fuhr mit dem Aston Martin an der McLaren-Box vor. Im Austin-GP hätte er sich vielleicht gewünscht, Reifen woanders wechseln zu lassen.



«Es tut mir leid, ich habe nicht richtig geschaut», kicherte Sebastian Vettel vor einem Jahr im Autódromo Hermanos Rodríguez. Der Aston Martin-Fahrer war mit seinem grünen Renner bei McLaren vorgefahren, die winkten ihn höflich, aber bestimmt weiter.



Beim Grand Prix der USA hätte sich Vettel vielleicht gewünscht, den Reifenwechsel bei McLaren durchzuführen: Der Stopp bei Aston Martin ging in die Hose, damit war Rang 6 futsch.



Aber in Texas fiel auf: Vettel fuhr wie ein Formel-1-Fahrer, der noch keinen Blumentopf gewonnen hat. Der 53-fache GP-Sieger warf sich in der letzten Runde mit vollem Elan auf den Dänen Kevin Magnussen, um ihm Rang 8 abzuknöpfen. Die Strafe für Fernando Alonso machte später dann daraus Platz 7 für den Heppenheimer.



In Mexiko ist Vettel mit Ferrari 2018 und 2019 jeweils Zweiter geworden. Mit Aston Martin wurde er vor einem Jahr hier Siebter. Zur Ausgabe 2022 meint der vierfache Formel-1-Champion: «Ich hoffe, wir können mit diesem Schwung weitermachen. Der Speed in den vergangenen Rennen war wirklich gut. Aber Mexiko hat seine eigenen Gesetze. Ich will die letzten drei Rennen geniessen.»



Übrigens: Auch bei McLaren klappten die Boxenstopps in Austin nicht nach Wunsch.





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8