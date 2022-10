Sebastian Vettel staunt: «Eine seltsame Frage»

Der 53-fache GP-Sieger Sebastian Vettel zeigte in Texas ein bärenstarkes Rennen. Auf die Frage, ob er nicht vielleicht zu früh den Helm an den Nagel hänge, hat der Deutsche eine verblüffende Antwort.

2021 erzeugte Sebastian Vettel im Autódromo Hermanos Rodríguez einen Lacher: Er fuhr mit dem Aston Martin an der McLaren-Box vor. «Es tut mir leid, ich habe nicht richtig geschaut», kicherte Sebastian Vettel am Funk. Die McLaren-Mechaniker winkten ihn höflich, aber bestimmt weiter.

Beim Grand Prix der USA hätte sich Vettel vielleicht gewünscht, den Reifenwechsel bei McLaren durchzuführen: Der Stopp bei Aston Martin ging total in die Hose, weil das Rad schräg aufgesetzt wurde und dann der Schlagschrauber verkantete, damit war Rang 6 futsch.

Aber in Texas fiel auf: Vettel fuhr mit dem Hunger eines Formel-1-Fahrers, der noch keinen Blumentopf gewonnen hat. Der 53-fache GP-Sieger warf sich in der letzten Runde mit vollem Elan auf den Dänen Kevin Magnussen, um ihm Rang 8 abzuknöpfen. Die Strafe für Fernando Alonso machte später dann daraus Platz 7 für den Heppenheimer.

Vettel wird in Mexiko gefragt, ob er nicht zwischendurch den Gedanken habe, er höre zu früh auf. Sebastian gibt zur Antwort: «Das ist eine seltsame Frage. Denn ich habe mir das Ganze sehr ausführlich überlegt und aus vielen Perspektiven analysiert.»



«Aber vielleicht ist das auch ein Zeichen unserer Zeit und ganz besonders der Formel 1. Wenn jemand ein gutes Ergebnis einfährt, wird gleich ein Riesenzirkus gemacht, und wenn das Resultat nicht gut ist, geht’s in andere Extrem. Ich finde es ein wenig traurig, dass wir oft so hin- und herpendeln. Klar verstehe ich es, dass es schön ist, wenn Emotionen hoch und runter gehen. Aber ich bin der Ansicht, wir bilden uns viel zu schnell ein Urteil, dann entsteht gleich ein Hype. Ich würde mir bisweilen wünschen, dass diese Ausschläge nach oben und unten nicht ganz so extrem wären.»



«Die letzten Rennen habe ich geniessen können, keine Frage, aber es gab auch auch Grands Prix, die nicht so richtig Spass gemacht haben; Rennen, in welchen ich mir nach fünf Runden schon gewünscht hätte, die Zielflagge würde fallen.»



In Mexiko ist Vettel mit Ferrari 2018 und 2019 jeweils Zweiter geworden. Mit Aston Martin wurde er vor einem Jahr hier Siebter. Zur Ausgabe 2022 meint der vierfache Formel-1-Champion: «Ich hoffe, wir können mit diesem Schwung weitermachen. Der Speed in den vergangenen Rennen war wirklich gut. Aber Mexiko hat seine eigenen Gesetze. Ich will die letzten drei Rennen geniessen.»



Übrigens: Auch bei McLaren klappten die Boxenstopps in Austin nicht nach Wunsch





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8