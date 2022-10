Fernando Alonso: «Die Herausforderung bleibt gross»

Fernando Alonso: «Wir müssen uns an diese einzigartigen Bedingungen, die sehr knifflig sind, anpassen»

Formel-1-Routinier Fernando Alonso umrundete die Strecke in Mexiko-Stadt am Trainingsfreitag 57 Mal. Der 41-jährige Spanier ist zuversichtlich, ein starkes Ergebnis erzielen zu können.

Der Trainingsfreitag begann für Fernando Alonso mit einer starken Leistung. Der zweifache Weltmeister drehte die sechstschnellste Runde der ersten Session und blieb weniger als zwei Zehntel langsamer als der FP1-Schnellste Carlos Sainz. Auf die persönliche Bestzeit des fünftplatzierten Lewis Hamilton fehlten ihm nur fünf Hundertstel.

Im zweiten Training, in dem die GP-Piloten erneut die Prototyp-Reifen für das nächste Jahr testen konnten, begnügte sich Alonso mit der elftschnellsten Runde. Danach sprach der Asturier von einem vernünftigen Auftakt ins 20. Rennwochenende auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez. «Es ist schön, wieder in Mexiko zu sein», fügte der 32-fache GP-Sieger an.

«Das Grip-Niveau schwankt auf dieser Strecke hier und auch die ungewöhnliche Höhenlage und die damit verbundene dünne Luft sind eine Herausforderung für Mensch und Maschine. Wir müssen uns an diese einzigartigen Bedingungen, die sehr knifflig sind, anpassen», weiss der 41-Jährige aus Oviedo.

«Die Herausforderung bleibt auch für das restliche Wochenende gross, aber wir haben insgesamt einen guten Trainingsfreitag erlebt und alles erledigt, was wir uns vorgenommen haben. Deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass wir ein starkes Ergebnis erzielen können», ergänzte Alonso mit Blick auf das restliche Wochenende.

2. Training, Mexiko

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,970 min

02. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,798

03. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21,177

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,509

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,579

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,588

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:21,618

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,693

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,993

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:22,104

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:22,337

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:22,371

13. Alex Albon (T), Williams, 1:22,447

14. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,738

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:22,763

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,840

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:22,879

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,316

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,320

20. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:23,369





1. Training, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,707 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,753

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,827

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,827

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,849

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:20,899

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,083

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,120

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,310

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,525

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,762

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,820

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,865

14. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,952

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,912

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:23,861

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:24,246

18. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:24,582

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,615

20. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:26,766