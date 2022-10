Daniel Ricciardo (McLaren): «War schlicht zu langsam»

Daniel Ricciardo verpasste im Abschlusstraining auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez den Sprung ins Q3 um 53 Tausendstel. Hinterher erklärte er gewohnt offen, was besser gemacht werden muss.

Alpine schaffte es im Qualifying in Mexiko-Stadt mit beiden Autos in die Top-10. So gut wie dem direkten Gegner im Platz um den vierten Platz in der Konstrukteurswertung schnitt McLaren nicht ab. Denn mit Lando Norris war nur einer der beiden Papaya-Renner im Kampf um die vorderen Positionen der Startaufstellung dabei.

Daniel Ricciardo verpasste das letzte Segment als Q2-Elfter nur knapp. Am Ende fehlten ihm nur 53 Tausendstel auf den zehntplatzierten Fernando Alonso. Immerhin: Norris qualifizierte sich vor dem Alpine-Duo auf Platz 8. Hinterher erklärte er: «Ich bin zufrieden mit dem achten Platz, denn ich drehte eine wirklich gute Runde, mit der ich vor den beiden Alpine-Fahrern landete. Mehr war bei diesen Bedingungen nicht möglich.»

Ricciardo sagte: «In gewisser Hinsicht verlief das Abschlusstraining vielversprechend und wir hatten ein vernünftiges Tempo. Der erste schnelle Q2-Versuch war denn auch ganz ordentlich. Aber es gab einige Kurven im mittleren Sektor, in denen ich mich noch verbessern konnte. Doch ich hatte das Gefühl, dass ich das auch hätte mache können.»

«Allerdings geriet ich auf dem Weg zum zweiten Versuch in den Verkehr, dadurch wurde die Vorbereitung auf die schnelle Runde beeinträchtigt. Ich war schlicht zu langsam unterwegs und so waren weder die Bremsen noch die Reifen im optimalen Arbeitsfenster. Darauf hätten wir uns besser vorbereiten müssen, und das hat uns letztlich viel Zeit gekostet. Aber ich denke auch, dass die Ausgangslage nicht schlecht ist, auch wenn ich natürlich sehr gerne mehr erreicht hätte, fügte der Australier an.

Qualifying, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,775 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,079

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,084

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,128

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,351

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,401

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,555

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,721

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:18,939

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,010

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,325

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:19,476

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:19,589

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,672

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,833

16. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,419

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:20,419

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,520

19. Alex Albon (T), Williams, 1:20,859

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,167