Sergio Pérez (3.) fast in Tränen: «Das tut mir leid»

Sergio ist bei seinem Heimrennen in Mexiko im Autódromo Hermanos Rodríguez wie 2021 Dritter geworden. Der Red Bull Racing-Fahrer sagt: «Ich wollte den Fans mehr schenken, das tut mir leid.»

Sergio Pérez muss weiter auf seinen Heimsieg in Mexiko warten: Vor einem leidenschaftlichen Publikum erringt der 32-Jährige den dritten Platz hinter seinem Stallgefährten Max Verstappen und Mercedes-Fahrer Lewis Hamiton. Er durfte damit in der Formel 1 zum 25. Mal aufs Siegerpodest, gleich oft wie die belgische Rennlegende Jacky Ickx.

Im Stadionteil des Autódromo Hermanos Rodríguez ist das eigene Worte nicht zu hören, als «Checo» Pérez in die Menge winkt – Rang 3, wie vor einem Jahr. Aber es ist ihm anzusehen, dass er nicht so recht weiss, ob er lachen oder weinen soll.

Denn der vierfache GP-Sieger sagt: «Jeder weiss, wie wichtig mir dieses Rennen hier ist, und nichts war mir wichtiger, als zum ersten Mal hier zu gewinnen. Ich wollte den tollen Fans mehr schenken, ich habe wirklich alles gegeben, aber mehr ging einfach nicht, das tut mir leid.»

«Es ist emotional nicht zu toppen, vor diesem Publikum zu fahren, und besonders der Stadionteil ist einfach der Hammer. Du siehst nicht nur die Fans und ihre Reaktionen, die kannst sie auch durch den Helm und trotz des Motorlärms hören.»



«Wäre heute mehr drin gewesen? Vielleicht. Ein Reifenwechsel war nicht ganz ideal, und wer weiss, ob das gereicht hätte, um Hamilton zu packen.»



«Ich hatte grosse Mühe, Lewis zu folgen, denn wenn du zu nahe an einem Gegner liegst, dann bekommst du schnell Schwierigkeiten mit den Wagentemperaturen und mit den Reifen. Letztlich muss ich mich mit Platz 3 zufrieden geben.»



«Beim Start konnte ich dank der weichen Reifen gleich einen Rang gut machen, das gab den Ausschlag zum Podest. Natürlich wäre ich lieber Zweiter geworden.»



«Ich versuchte dann, mit Max und Lewis Schritt zu halten. Der nicht so tolle Stopp bedeutete, dass ich mich an beiden Ferrari vorbei arbeiten musste, sehr aggressiv, das hat den Reifen ziemlich zugesetzt, und vielleicht hat das am Ende gefehlt, um Lewis nochmals in Bedrängnis zu bringen.»



«Immerhin bin ich wieder WM-Zweiter, und diesen Platz will ich natürlich in den letzten zwei Rennen verteidigen.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8