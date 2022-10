Max Verstappen hat den Mexiko-GP am Sonntag souverän für sich entschieden. Für seinen Rekord wird er gefeiert – und auch für seine Dominanz.

Für Max Verstappen war es diesmal kein hartes Stück Arbeit. Souverän und vergleichsweise entspannt fuhr der Weltmeister zum Sieg in Mexiko – es ist der 14. der Saison, wodurch er die Bestmarken von Michael Schumacher und Sebastian Vettel (jeweils 13) verbesserte.

Der Guardian brachte es lesenswert auf den Punkt, was viele Fans dachten: «Ein Mann auf dem Gipfel seines Könnens: Max Verstappen kam nicht einmal ins Schwitzen, als er sich in die Rekordbücher der Formel 1 eintrug. Als er aus seinem Auto stieg, sah er aus wie nach einem entspannten Sonntag am Strand.»

Sun: Erneut zog eine Prozession durch Mexiko-City. Am Samstag waren es bunt kostümierte Menschen am Tag der Toten, am Sonntag rollte Max Verstappen zu einem leichten Sieg, der ihm auch noch einen Rekord bescherte.

ENGLAND

Guardian: Ein Mann auf dem Gipfel seines Könnens: Max Verstappen kam nicht einmal ins Schwitzen, als er sich in die Rekordbücher der Formel 1 eintrug. Als er aus seinem Auto stieg, sah er aus wie nach einem entspannten Sonntag am Strand.

Telegraph: Red Bull mag um seine Reputation kämpfen, aber auf der Strecke wischen sie alles und jeden beiseite. Das Rennen wurde zu einer Prozession, angeführt von Weltmeister Max Verstappen, dem niemand Paroli bieten konnte.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: Der Sieg in Mexiko ist ein weiterer Meilenstein für Weltmeister Verstappen. Mit dem 14. Sieg überragt er Michael Schumacher und Sebastian Vettel.

Corriere dello Sport: Verstappen bestätigt sich als unbesiegbarer Pilot, der das Rennen ohne allzu große Störungen seitens der Rivalen zu Ende bringt. Die beiden Ferrari-Boliden ächzen und stöhnen und müssen sich am Ende eines anstrengenden Rennens mit dem fünften und dem sechsten Platz begnügen.

Tuttosport: Auf der Rennstrecke von Mexiko-Stadt schreibt Verstappen Geschichte: Er gewinnt seinen 14. Grand Prix der Saison und stellt einen Rekord auf. Verstappen dominiert das Rennen von Anfang bis Ende. Die Rivalen können sich vor seinem Talent und seinem Erfolgshunger nur verneigen.

Corriere della Sera: Max ist ein Mann der Rekorde, niemand ist so stark wie er. Kein Rivale kann ihn wirklich unter Druck setzen. Er beherrscht das Rennen vom Anfang bis zum Ende mit absoluter Souveränität und Selbstsicherheit. Für Ferrari ein weiterer Sonntag zum Vergessen.

La Repubblica: Der Mann ohne Rivalen überragt auch Schumachers Mythos. 14 Siege in einer Saison: Verstappen fährt einem Horizont ohne Wolken entgegen. Nichts macht ihm zu schaffen, weder die Reifen, noch die Luftqualität in Mexiko, nicht die Rivalen, die mit ihm einfach nicht Schritt halten können, nicht einmal der legendäre Lewis Hamilton.

NIEDERLANDE

AD: 14 Siege - und der Zähler läuft noch immer. Max Verstappen bekommt nicht genug und schaute in Mexiko nach einem weiteren Sieg zurück auf ein bärenstarkes Rennen von sich und seinem Team.

De Volkskrant: Auf dem Papier sollte es eines seiner schwierigsten Rennen in dieser Saison werden, aber es schien eines seiner leichtesten zu sein. Dank eines dominanten Sieges in Mexiko ist Max Verstappen nun der einzige, der den Siegrekord in einer Formel 1-Saison besitzt.