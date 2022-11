Valtteri Bottas: 2026 mit Mick Schumacher für Audi?

Valtteri Bottas hat bei Alfa Romeo einen Mehrjahresvertrag unterschrieben, bis 2026, wenn Audi einsteigt, läuft der allerdings nicht. Der Finne kann sich trotzdem einen langfristigen Verblieb vorstellen.

Audi steigt in die Formel 1 ein, wenn 2026 die neue Motorengeneration eingeführt wird. Die Audi-GP-Motoren werden in Neuburg an der Donau (Deutschland) entstehen, Chassis-Partner ist das Schweizer Sauber-Team in Hinwil (Zürcher Oberland), früherer Partner von BMW. Audi übernimmt im Rahmen des Formel-1-Engagements schrittweise Anteile am Sauber-Rennstall von Besitzer Finn Rausing.

In Sachen Fahrer ist natürlich noch nichts entschieden, doch erste Spekulationen gibt es ja bereits: Wechselt Mick Schumacher zu Audi? Für 2023 sind die Türen bei Alfa Romeo zu: Valtteri Bottas besitzt einen Mehrjahresvertrag, der Chinese Guanyu Zhou hat einen neuen Einjahresvertrag erhalten.

Doch 2024 könnten die Karten neu gemischt werden, Schumacher könnte im Sauber sitzen, dort zwei Jahre lang sein Rennhandwerk verfeinern, dann wäre er 2026 mit 27 Jahren bereit für Audi.

An der Seite von Bottas? Der kann sich ein Engagement bei Audi sehr gut vorstellen.

«Ich werde dann 37 Jahre alt sein, warum also nicht», sagte er: «Es kommen jetzt immer super talentierte junge Leute nach, aber in der Formel 1 wurde schon immer Erfahrung geschätzt. Es wäre interessant, an diesem Prozess beteiligt zu sein, wenn es möglich ist.»

Grundsätzlich glaubt er, dass das neue Projekt ein voller Erfolg werden kann. «Ich sehe kein Hindernis für uns, das gleiche Niveau wie die besten Teams zu erreichen. Wenn man das große Ganze betrachtet, denke ich, dass die Zusammenarbeit zwischen Sauber und Audi ein großes Potenzial hat. Ich denke, dass jeder Fahrer, vor allem ich, da ich ja schon hier bin, gerne Teil des Projekts sein möchte.»

Vieles hänge davon ab, wann und in welchem Umfang Audi das Team unterstütze, bevor es zum Werksteam werde, erklärte Bottas. «Ab 2024 wird ihre Unterstützung sehr entscheidend sein. Wenn Audi Sauber mehrere Jahre lang hilft und unterstützt, dann ist, wenn ihre Power Unit 2026 stark und verlässlich ist, alles möglich.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8