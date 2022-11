Mattia Binotto: Ferrari hat im Moment keine Antworten

In Mexiko war Ferrari chancenlos. Teamchef Mattia Binotto hat noch keine klare Antwort auf die Frage nach den Gründen. Sorgen macht sich der Italiener aber nicht.

Mexiko war für Ferrari eine Klatsche. Der beste Ferrari kam 58 Sekunden hinter Sieger Max Verstappen ins Ziel. Der fünftplatzierte Carlos Sainz und Charles Leclerc auf Rang 6 haben bereits nach Erklärungen gesucht.

Und was sagt der Teamchef? «Es war ein sehr schwieriges Wochenende. Wir waren schon im Qualifying nicht in Nähe der Pole Position, und das Rennen hat einfach gezeigt, dass wir uns auf dieser Strecke nicht wohlgefühlt haben.»

Der Motor sei aufgrund der Höhe in Mexiko nicht gut gewesen, «aber ich denke nicht, dass das alles erklärt. Da steckt mehr dahinter. Auch die Fahrbarkeit und die Balance waren nicht toll. Das müssen wir uns anschauen, weil es aktuell keine klare Antwort gibt.»

Nun war Ferrari im Rennen nur noch dritte Kraft, sogar Lewis Hamilton und George Russell (Zweiter und Vierter) waren teilweise deutlich schneller als Sainz und Leclerc.

«Wenn ich mir die letzten Rennen anschaue, war es sicher nicht immer toll, aber in Singapur waren wir konkurrenzfähig», sagte Binotto.

Der Italiener weiter: «In Japan waren wir im Nassen nicht so schnell wie Max [Verstappen], aber es gab kein Drama, in Austin waren wir im Qualifying konkurrenzfähig, aber im Rennen nicht so sehr, wie wir es erwartet hätten. Und ich denke, hier ist es noch viel schlimmer.»

Viele Gedanken macht sich Binotto im Moment aber keine, was die Kräfteverhältnisse angeht: «Jetzt kommt Mercedes zurück, weil sie das Auto mehr entwickelt haben als wir. Wir wissen selbst, dass wir die Entwicklung des Autos recht früh gestoppt haben und uns auf 2023 konzentriert haben. Deshalb bin ich nicht allzu besorgt.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8