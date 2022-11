Mika Häkkinen: «Das war sicherlich schmerzlich»

Der WM-Fight um den vierten Platz in der Konstrukteurswertung spitzt sich zu: Nach dem schmerzlichen Aus von Fernando Alonso in Mexiko fehlen McLaren nur noch sieben WM-Punkte auf Alpine.

Mit Max Verstappen und Red Bull Racing stehen die WM-Sieger in diesem Jahr zwar fest, doch hinter dem Spitzenreiter sind noch einige Kämpfe auszutragen. So will etwa Mercedes den zweiten Platz von Ferrari schnappen und McLaren will noch an Alpine vorbei auf den vierten WM-Rang vorrücken. Ferrari hatte in Mexiko Mühe, mit den Spitzenreitern mitzuhalten, wie Mika Häkkinen in seiner «Unibet»-Kolumne festhält.

«Ferrari war nicht in der Lage, in Mexiko auf Augenhöhe mit Red Bull Racing oder Mercedes zu kämpfen, und das hatte sicherlich mit der Höhenlage und der dünnen Luft zu tun. Denn die Roten konnten dadurch nicht die volle Power ihrer Turbo-Motoren nutzen. Es ist faszinierend, dass diese Faktoren die Performance so deutlich beeinflussen können», schreibt der Finne, der sich auch zu seinem früheren Brötchengeber McLaren und dessen Leistung auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez äussert.

«Ich sah mit Freude, dass Daniel Ricciardo ein starkes Rennen hatte – das zeigt, dass er immer noch ein grossartiges Talent ist, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass er im nächsten Jahr in der Startaufstellung stehen wird. Sein Auftritt auf den weichen Reifen gegen Ende des Rennens war einfach fantastisch», lobt der zweifache Weltmeister.

«Das WM-Duell zwischen McLaren und Alpine ist brillant, denn beide Rennställe arbeiten unermüdlich daran, den vierten Platz in der Konstrukteurswertung hinter McLaren zu erobern. Nun zählt jedes Ergebnis und Fernando Alonsos Ausfall in Mexiko war sicherlich schmerzlich. Wenn Ricciardo und Lando Norris den Druck aufrecht erhalten können, dann ist der Ausgang dieses Duells noch offen. Die WM ist entschieden, was den ersten Platz angeht, aber dahinter gibt es noch genügend Kämpfe, die uns bis zum Saisonende unterhalten werden», freut sich der 54-Jährige.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8