Sebastian Vettel (Aston Martin /11.): Timing falsch

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel lag im turbulenten Grossen Preis von São Paulo zeitweise auf dem vierten Platz, aber am Ende wurde der Aston Martin-Pilot nur undankbarer Elfter.

Rang 11 ist die unbeliebteste Platzierung in der Formel 1 – so verlockend nahe an den Punkterängen, aber eben doch ausser Spesen nichts gewesen. Sebastian Vettel spielte seine ganze Erfahrung aus und lag zeitweise auf dem vierten Rang, aber am Ende eben nur Elfter.

Der 35-jährige Heppenheimer über sein zweitletztes Formel-1-Rennen: «Letztlich haben wir ein gutes Rennen zeigen können. Es war unterm Strich eher ein Fall von – zur falschen Zeit am falschen Ort. Mein erster Reifenwechsel kam zu spät, das hat Plätze gekostet. Und die Safety-Car-Phase zum Schluss war für uns eher ungünstig. Denn zu diesem Zeitpunkt waren wir auf verbrauchten mittelharten Reifen unterwegs, da war gegen die Piloten mit weichen Pirelli natürlich nicht viel zu machen.»

«Es hätte auch nichts gebracht, in der Safety-Car-Phase nochmals an die Box zu kommen. Wir wären ohnehin aus den Punkten gefallen.»

«Das alles ist schade, denn ich hatte keinen schlechten Speed. Es ist eher so, dass heute das Timing nicht gestimmt hat. Ich habe das Gefühl, wir haben heute zahlreiche Punkte liegenlassen. Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich massiv etwas anders hätte machen können, um das zu verhindern. So läuft das halt manchmal im Sport.»





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo



WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8