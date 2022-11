Wieder Wirbel um Strafen: «Sollte mehr Fahrer geben»

Die Verhältnismäßigkeit der Strafen in der Formel 1 sind ein kontrovers diskutiertes Thema. Lando Norris fordert zum Beispiel mehr Fahrer, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen einbringen.

Der Brasilien-GP hat für einige Geschichten gesorgt, Diskussionen um die Verhältnismäßigkeit von Strafen gehören auch dazu. Denn dass Max Verstappen für die Kollision mit Lewis Hamilton mit einer Fünf-Sekunden-Strafe belegt wurde, können viele Beobachter nicht nachvollziehen.

«Verstappen hat eine Fünf-Sekunden-Strafe bekommen, obwohl ihm Hamilton überhaupt keinen Platz gelassen hat. Es war aggressiv von beiden Seiten, ein Rennunfall in meinen Augen», schrieb Ex-Weltmeister Jacques Villeneuve in seiner Kolumne auf formule1.nl.

Villeneuve vergleich die Strafe mit der für Lance Stroll, als der im Sprint seinen Teamkollegen Sebastian Vettel abgedrängt hatte. Das sei «lebensgefährlich» gewesen, so Villeneuve. Stroll kassierte eine Zehn-Sekunden-Strafe.

«Das ist kein Racing», so Villeneuve über Stroll. Er hatte seinen Landsmann bereits in Austin nach dem Unfall mit Fernando Alonso harsch kritisiert.

Villeneuve: «Er hat das in Austin schon gemacht. Die FIA bestraft das nicht hart genug. Mit der Verstappen-Strafe passt das nicht zusammen.»

Auch Lando Norris kritisiert die Rennkommissare und fordert, dass mehr Fahrer die Strafen-Entscheidungen fällen sollten. Der McLaren-Fahrer hatte nach einer Kollision mit Charles Lerclerc eine Fünf-Sekunden-Strafe bekommen.

Norris: «Es sollte mehr Fahrer geben. Nichts gegen die Rennkommissare, die wir haben, aber es fühlt sich zu oft so an, dass sie die Situation im Auto nicht verstehen. Es muss mehr Fahrer geben, die nachvollziehen können, wie es ist, in meiner Position oder der von Charles zu sein.»

São Paulo-GP, Interlagos

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo

WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8