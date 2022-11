Abu-Dhabi-GP im TV: Kampf um zweite Plätze

Beim Finale in Abu Dhabi wird es zwar nicht so spannend zugehen wie 2021, trotzdem gibt es noch enge Duelle. Wir sagen Ihnen, wie Sie das Geschehen verfolgen können.

Die WM-Titel sind schon etwas länger an Max Verstappen und Red Bull Racing vergeben. Damit ist klar, dass das Finale am kommenden Wochenende in Abu Dhabi in Sachen Spannung und Drama mit 2021 nicht mithalten kann.

Was aber nicht heißt, dass es nicht trotzdem spannend wird, denn hinter den Weltmeistern geht es eng zu. So will sich Verstappens Teamkollege Sergio Pérez WM-Platz zwei sichern. Er ist punktgleich mit Charles Leclerc Zweiter. Man darf gespannt sein, wie die nach dem Teamorder-Eklat in Brasilien angekündigte Hilfe von Verstappen aussehen wird.

Außerdem streiten sich Ferrari und Mercedes um Rang zwei in der Konstrukteurswertung, bekanntlich geht es dabei nicht nur um Prestige, sondern auch um Geld. Ferrari hat vor dem letzten Rennen 524 Punkte, Mercedes 505.

Wir haben die wichtigsten Fernsehzeiten zusammengestellt.

Der Abu-Dhabi-GP im Fernsehen

Freitag, 18. November

05.00 Sky Sport F1 – Sprint in Sao Paulo

09.30 Sky Sport F1 – How the 2012 Season Was Won

10.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Brasilien 2022

10.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung erstes Training

10.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung erstes Training

11.00 Erstes Training

13.10 Sky Sport F1 – Box, Box, Box: Red Bulls 1st Win

13.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung zweites Training

13.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung zweites Training

14.00 Zweites Training

15.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von Abu Dhabi 2021

17.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

18.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Singapur 2013

20.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von Monza 2008

22.30 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

Samstag, 19. November

04.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 2022

08.30 Sky Sport F1 – Radio Rewind - GP Brasilien 2022

09.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

10.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Brasilien 2022

10.15 Sky Sport F1 – Sprint Brasilien 2022 Wiederholung

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung drittes Training

11.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung drittes Training

11.30 Drittes Training

13.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Coulthard Frankreich 2000

14.20 Sky Sport F1 – Greatest Races: Berger Deutschland 1994

14.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 SRF info – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

16.00 ServusTV –Qualifying Analyse

16.15 Sky Sport F1 – 4 ever Seb

17.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Abu Dhabi 2010

19.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Brasilien 2022

19.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.00 Sky Sport F1 – 4 ever Seb

21.45 Sky Sport F1 – Grand Prix von Abu Dhabi 2012

Sonntag, 20. November

04.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

06.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Monaco 2011

08.30 Sky Sport F1 – 4 ever Seb

09.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

09.30 Sky Sport F1 – Warum up – das Motorsport Spezial

11.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.30 Sky Sport F1 – How the 2012 Season Was Won

12.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

12.30 ServusTV – Countdown Rennen

13.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.00 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

14.00 Grosser Preis von Abu Dhabi

14.15 SRF zwei – Berichterstattung Rennen

15.40 ServusTV – Rennen Analysen

15.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

17.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

17.30 Sky Sport F1 – 4 ever Seb

18.15 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

20.15 Sky Sport F1 – 4 ever Seb

21.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – 4 ever Seb