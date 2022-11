Wüsten-Diamant: Abu Dhabi, teuerste Strecke der Welt

Im Dezember 2021 haben die Organisatoren des Grossen Preises von Abu Dhabi mit der Formel 1 einen neuen Vertrag abgeschlossen – WM-Finale bis 2030. Hier Wissenswertes zur teuersten Rennstrecke der Welt.

Willkommen am Yas Marina Circuit von Abu Dhabi: Staunen Sie darüber, welcher Edelstein hier in die Wüste gesetzt wurde und welch gewaltiger Aufwand betrieben wird, um diese Piste jedes Jahr so zu präsentieren, als wäre sie eben eröffnet worden.

Die Grand-Prix-Rennstrecke von Abu Dhabi ist der Wüsten-Diamant der Formel 1 – wie wir anhand einiger Fakten zum WM-Finale eindrucksvoll zeigen können. Der Yas Marina Circuit gilt mit Baukosten von mindestens 500 Millionen Euro als teuerste Formel-1-Strecke der Welt. Inoffizielle Quellen sprechen gar von Kosten jenseits der 1-Milliarde-Grenze. Die Pistenbetreiber selber haben sich zum finanziellen Aufwand nie geäussert.

Was sie hingegen zugeben: Von 2007 bis 2009 arbeiteten 14.000 Fachkräfte am Bau der Rennbahn. Und dies lediglich an der Formel-1-Strecke. Zur gleichen Zeit arbeiteten an verschiedenen weiteren Bauprojekten auf der Insel Yas mehr als 40.000 Arbeiter!

Yas ist eine von 200 Inseln, welche zu Abu Dhabi gehören. Sie ist 7,7 Kilometer lang und 6,2 Kilometer breit und hat eine Fläche von 25 Quadratkilometern, das ist ungefähr zwölf Mal so gross wie Monaco.



Abu Dhabi bedeutet aus dem Arabischen übersetzt «Land der Gazelle». Der Legende zufolge führte eine junge Antilope einen Wanderstamm zu einer Quelle.



Wieso heisst die Insel eigentlich Yas? Weil die ersten Siedler in Abu Dhabi angeblich dem Stamm der Bani Yas angehörten. Die Insel Yas wurde in Europa erstmals 1590 vom italienischen Handelsreisenden Gasparo Balbi erwähnt, der über die dortige Perlen-Industrie schrieb.



Der Grosse Preis von Abu Dhabi wird 2022 zum 14. Mal ausgetragen. Seit 2009 hatten wir sechs verschiedene Sieger: Lewis Hamilton (2011, 2014, 2016 und 2018), Sebastian Vettel (2009, 2010 und 2013), Max Verstappen (2020 und 2021), Kimi Räikkönen (2012), Nico Rosberg (2015) und Valtteri Bottas (2017).



Der Yas Marina Circuit ist die erste Strecke, bei welcher die Boxen von Anfang an mit Air Condition ausgerüstet wurden.



Acht Mal in bisher 13 Abu-Dhabi-GP ist das Rennen von der Pole-Position aus gewonnen worden (von Sebastian Vettel 2010, Nico Rosberg 2015, Lewis Hamilton 2016, 2018 und 2019, Max Verstappen 2020/2021) sowie Valtteri Bottas 2017). 2009, 2011, 2013 sowie 2014 wurde der GP-Sieg vom zweiten Startplatz aus erobert (Vettel, Hamilton, Vettel, Hamilton), 2012 von Startplatz 4 aus (Räikkönen).



Zur Ausgabe 2021 hin wurde die Bahn umgebaut: Die Schikane und die darauffolgende enge Haarnadel von Kurve 7, also kurz vor der Gegengeraden, ist durch eine weiter geschnittene Kurve ersetzt worden. Die engen Kurven 11, 12, 13 und 14 fielen alle weg – hier ist eine aufregende, überhöhte Kurve entstanden. Beim Hotel sind die Radien der Kurven 17 bis 20 erweitert worden, um die Passage fliessender zu gestalten. Erkenntnisse von 2021: Die Änderungen waren goldrichtig.



Abu Dhabi war der erste Grand Prix, der vom Sonnenuntergang in die Nacht führt, in Dschidda (Saudi-Arabien) wird ein ähnliches Konzept verfolgt.



Gleich neben der Rennstrecke liegt die «Ferrari World», mit 8 Hektar der weltgrösste überdachte Themenpark der Welt. Mehr als 20 Attraktionen drehen sich ganz um die Faszination Ferrari.



Abu Dhabi war die erste Formel-1-Strecke, bei welcher die Boxenausfahrt unter der Piste hindurch verläuft, dies zudem unter Meeresspiegel.



Der Yas Marina Circuit war die erste Formel-1-Rennbahn, auf welcher alle 60.000 Sitzplätze überdacht wurden.



Die arabische Rennstrecke ist nicht die einzige, welche unter einem Hotel durchführt. Das machte schon Monaco vor mit dem damaligen Hotel Loews. Allerdings ist das «W Abu Dhabi Yas Island» das Erste, welches im Rahmen eines Rennstreckenbaus über eine Piste platziert wurde.



Wenn wir schon vom aufregend gestalteten Hotel reden: Die 5.389 LED-Fassadenelemente können mit verschiedenen Farben gesteuert werden und sogar Wellen- oder Windmuster imitieren. Oder sie zeigen eine karierte Flagge, wenn der Grand Prix zu Ende ist.



Der Yas Marina Circuit ist einer von acht WM-Kursen im aktuellen Formel-1-Programm, welcher im Gegenuhrzeigersinn befahren wird (neben Dschidda, Imola, Miami, Baku, Singapur, Austin und São Paulo).



Die Hausfarbe Blau des Yas Marina Circuit soll an die Farbe des Meeres im arabischen Golf erinnern. Der Farbton wurde als «Yas Blau» eingetragen, in Fachkreisen heisst er hingegen Pantone 321.



Jedes Jahr machen sich vor der Rückkehr des Formel-1-Trosses die Maler an die Arbeit: Bis zu drei Tonnen Farbe werden aufgetragen, um die Piste wie neu aussehen zu lassen. Eine halbe Tonne alleine wird auf die Randsteine aufgetragen. Dabei wurden die Maler mit Schrittzählern ausgerüstet: Rekordhalter ist eine Fachkraft mit 42 Kilometern, bis die Arbeit fertig war.



Mit Hochdruckreinigern wird in der Woche vor dem Rennen Sand von den Tribünen gefegt, ein Gärtnertrupp kümmert sich um die fast 1000 Palmen und 150.000 Blumen auf der Rennanlage.