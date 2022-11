Sebastian Vettel: Bewegende Worte vom Ferrari-Freund

Der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel bestreitet beim WM-Finale von Abu Dhabi seinen letzten Grand Prix. Das geht auch seinem früheren Toro Rosso- und Ferrari-Ingenieur Riccardo Adami ans Herz.

Er war jahrelang die ruhige Stimme im Ohr von Sebastian Vettel: Der heute 48-jährige Italiener Riccardo Adami und Ausnahme-Rennfahrer Sebastian Vettel entwickelten bei Ferrari ein überaus enges Arbeitsverhältnis; da wusste der Eine, was der Andere denkt, da tickten zwei Vollblut-Racer-Herzen im Gleichklang.

Ende 2020 trennten sich ihre Weg: Sebastian Vettel zog von Ferrari zu Aston Martin, Adami blieb beim berühmtesten Rennstall der Welt und kümmert sich heute als Renningenieur um den Spanier Carlos Sainz. Abu Dhabi ist der letzte Grand Prix von Sebastian Vettel, und das geht seinem früheren italienischen Wegbegleiter Adami ans Herz.

Der Lombarde sagt: «Da kommen sehr viele schöne Erinnerungen zurück. Als Erstes fällt mir sein erster GP-Sieg in Monza 2008 ein, als er und ich bei der Scuderia Toro Rosso gearbeitet haben. Seine Fahrt im Regen war meisterlich.»

Adami zog wie Vettel 2015 zu Ferrari. «Seb hat dann sein zweites Rennen für uns gewonnen, das war in Malaysia. 2017 und 2018 waren wir nicht so schnell wie die Konkurrenz von Mercedes-Benz, aber Sebastian konnte mit seinen Siegen den WM-Traum lange am Leben erhalten.»



«Für Ferrari war Seb eine Offenbarung. Er hat dem Team in Sachen Arbeitsmethodik sehr viel gebracht, seine Aufmerksamkeit für Details ist unvergleichlich. Er hat unermüdlich daran gearbeitet, dass Ferrari besser wird. Auf seine Initiative haben wir auch das Thema Rennsimulator erheblich intensiver angegangen, und heute haben wir ein viel besseres Arbeitswerkzeug.»





