Charles Leclerc: Dankesbrief von Sebastian Vettel

Auch Ferrari-Star Charles Leclerc wird seinen früheren Teamkollegen Sebastian Vettel im nächsten Jahr vermissen. Der Monegasse erinnert sich an ein nettes Schreiben, das er vom vierfachen Weltmeister erhielt.

Für Sebastian Vettel endet mit dem Rennwochenende in Abu Dhabi nicht nur die Saison, sondern ein Lebensabschnitt, der mehr als 15 Jahre dauerte. Der Heppenheimer verabschiedet sich aus dem GP-Feld, und seine ehemaligen Teamkollegen haben nur Gutes über ihn zu sagen, wie etwa Daniel Ricciardo betont.

Der Australier, der 2014 bei Red Bull Racing ein Jahr lang an der Seite des Deutschen kämpfte, sagt über den vierfachen Weltmeister: «Ich bin ihm persönlich sehr dankbar für einige Dinge, die er für mich getan hat. Er ist ein sehr fürsorglicher Mensch. Ihm liegt der Sport als Ganzes am Herzen und er kümmert sich auch um uns Fahrer.»

«Natürlich sind wir alle auch Konkurrenten, aber ich glaube, er kann das sehr gut trennen, er war immer sehr aufmerksam. Als Konkurrent erinnere ich mich vor allem an die Saison 2013 zurück. Damals gewann er jedes Rennen in der zweiten Saisonhälfte. Er war einfach unerbittlich, ganz so, als wäre es nie genug. Er wollte die Konkurrenz vernichten und man konnte den wahren Kämpfer sehen, der in ihm schlummert – diesen Drang, nicht nur zu siegen, sondern zu dominieren, und das muss man einfach bewundern und respektieren», schwärmt der 33-Jährige.

Auch Leclerc hat nur nette Worte für Vettel. «Er war unglaublich und hat in diesem Sport so viel erreicht. Auch menschlich war er unfassbar. Ich erinnere mich noch, wie ich zu Formel-2-Zeiten im Simulator für Ferrari sass und einen Job verrichtete, der nicht einfach war. Ich dachte damals, dass Seb das wahrscheinlich nicht einmal mitbekam. Aber eines Tages bekam ich einen Brief von ihm, in dem er mir für die harte Arbeit dankte. Damals bedeutete mir das sehr viel», erinnerte sich der Ferrari-Pilot.

«Dann wurden wir Teamkollegen, und er hat mir sehr viel beigebracht. Wir hatten unsere Kämpfe auf der Strecke, aber der Respekt daneben war immer da und er war immer für mich da, wenn ich es brauchte. Darin unterschied er sich klar von meinen vorherigen Teamkollegen. In der Formel 1 ist es normal, dass es auch innerhalb des Teams einen Konkurrenzkampf gibt. Aber er war immer sehr fürsorglich und versuchte stets, mir zu helfen, wenn ich eine schwierige Zeit durchgemacht habe. Er wird uns definitiv fehlen. Aber ich bin mir sicher, dass er seine Zeit neben der Strecke geniessen und andere Dinge finden wird, die ihn glücklich machen», fügte der Monegasse an.

WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8