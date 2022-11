Lewis Hamilton (4.): Falsche Richtung mit Mercedes

Mercedes-Superstar hat nur noch eine Möglichkeit, seine tolle Siegessserie auch 2022 fortzusetzen, beim Grossen Preis von Abu Dhabi. Der Brite ist Schnellster im ersten Training und Vierter im zweiten.

Lewis Hamilton ist ein Phänomen. Ich kenne keinen anderen Einsitzer-Rennfahrer, der über zwanzig Jahre lang ununterbrochen in jeder Saison gewonnen hat, von der Formel Renault 2002 ab 2007 in der Königsklasse bis Ende 2021. Aber 2022 ist der Ausnahme-Athlet noch ohne Sieg. Und ihm geht die Zeit aus.

Ausgerechnet sein Stallgefährte George Russell stand Hamilton im stärksten Rennen von Mercedes 2022 vor der Sonne, Lewis ist in den vergangenen drei Rennen jeweils Zweiter geworden – in Texas und Mexiko hinter Max Verstappen, in Interlagos hinter Russell.

Lewis hatte vor dem WM-Finale von Abu Dhabi vermutet: «Ich glaube nicht, dass dies für uns das beste Geläuf ist. Ich sehe eher Red Bull Racing vorne.» Und das scheint sich zu bewahrheiten – auf eine schnelle Runde und auch im Dauerlauf hatte Max Verstappen an diesem 18. November die Nase vorne.

Lewis Hamilton erzielte im ersten Training Bestzeit, im zweiten Training erreichte er die viertschnellste Zeit, mehr als eine halbe Sekunde hinter Verstappen.



Der 103-fache GP-Sieger Hamilton sagt am Freitagabend im Fahrerlager des Yas Marina Circuit: «Im ersten Training fühlte sich der Wagen sehr gut an, in den zweiten 60 Minuten war die Fahrzeugbalance nicht mehr ideal. Wir hatten zwischen den Trainings Einiges verstellt, da sind wir ganz offenbar in die falsche Richtung gegangen. Das Auto übersteuert zu stark, und das müssen wir für Samstag korrigieren.»



«Abgesehen davon sind wir recht konkurrenzfähig. Wir müssen extrem darauf achten, wie wir die Reifen aufwärmen. Da konnte man sich im ersten Training viel mehr Zeit lassen, aber die realistischen Verhältnisse hatten wir im zweiten Training, da musste ich in der Aufwärmrunde viel schneller fahren, um die Reifen ins korrekte Arbeitsfenster zu bringen. Das ist ist ein wenig wie Würfeln, manchmal kommen die richtigen Zahlen, manchmal nicht.»



«Meine Dauerläufe waren wegen der genannten Probleme jetzt nicht toll, aber grundsätzlich liegen wir näher an Red Bull Racing als erwartet. Dennoch bleiben sie für mich die Favorit.»





2. Training, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,146 min

02. George Russell (GB), 1:25,487

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,599

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,761

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,852

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,932

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:26,038

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:26,043

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:26,124

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,300

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,377

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:26,395

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:26,479

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,547

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:26,680

16. Alex Albon (T), Williams, 1:26,750

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:26,839

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:26,915

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:27,036

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:27,262





1. Training, Abu Dhabi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:26,633 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,853

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,888

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,967

05. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:27,201

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:27,268

07. Robert Shwartzman (AND), Ferrari, 1:27,429

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:27,619

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:27,655

10. Alex Albon (GB), Williams, 1:27,840

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:27,845

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,891

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:27,991

14. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:28,064

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:28,098

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,142

17. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:28,204

18. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:28,350

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,484

20. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:28,672