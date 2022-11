Mick Schumacher (Haas/12.): «Das hat mich verblüfft»

Mick Schumacher zeigte bei seiner Quali-Abschiedsvorstellung mit Haas eine gute Leistung: Elfter im ersten Segment, 13. im zweiten, daraus wird wegen einer Strafe für Daniel Ricciardo der zwölfte Startplatz.

Vielleicht hat ihn der Helm beflügelt: So wie Fernando Alonso fährt Mick Schumacher hier in Abu Dhabi mit einem Helm in dem Farben von Sebastian Vettel. Der vierfache Champion zeigt bei seinem Formel-1-Abschied tollen Speed, und Mick Schumacher hat in der Quali gezeigt – er gehört in die Formel 1.

Mick fuhr im ersten Quali-Segment die elftbeste Zeit, vor den GP-Siegern Daniel Ricciardo und Fernando Alonso, Esteban Ocon und Pierre Gasly, für den Einzug in die Top-Ten hat es um 15 Hundertstelsekunden nicht gereicht. Dafür rückt Mick einen Rang hoch, auf Startplatz 12, weil Ricciardo mit einer Strafe von drei Rängen zurück angereist ist (Kollision mit Kevin Magnussen in Brasilien).

Der 23-jährige Deutsche sagt: «Q1 war nicht übel, Q2 war okay. Ganz ehrlich, es hat mich verblüfft, dass wir den Einzug unter die schnellsten Zehn nur so knapp verpassen würden.»

«Diese gute Ausgangslage müssen wir nutzen, um uns mit einem guten Grand Prix AlphaTauri vom Hals zu halten.» Der Vorsprung von Haas auf AlphaTauri beträgt zwei Punkte, es steht 37:35 für die US-Amerikaner.



Mick Schumacher weiter: «Tsunoda steht vor mir, klar will ich den gleich beim Start packen. Dann wird kluges Renn-Management gefragt sein.»



Haas-Teamchef Günther Steiner: «Kevin Magnussen ist im Verkehr hängen geblieben und so über Q1 nicht hinausgekommen. Mick hat eine sehr gute Leistung gezeigt und für uns eine feine Ausgangslage geschaffen.»





Qualifying, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,824 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,052

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,092

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,242

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,508

06. George Russell (GB), 1:24,511

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,769

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,830

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:24,961

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:25,045

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:24,096

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:24,219

13. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,225

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,359

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:25,408

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:25,834

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:25,859

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,892

19. Alex Albon (T), Williams, 1:26,028

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:26,054