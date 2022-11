Lewis Hamilton verbittert: «Bin froh, es ist vorbei»

Erstmals in seiner Karriere als Einsitzer-Rennfahrer ist Lewis Hamilton ohne auch nur einen Sieg geblieben. Der siebenfache Weltmeister macht aus seiner Enttäuschung kein Geheimnis.

Nun ist es also passiert: Erstmals seit 2002 im Einsitzer-Sport (ohne Karting), erstmals seit 2007 in der Königsklasse hat Lewis Hamilton kein Rennen gewonnen. Es passt zu seiner vermurksten Saison 2022, dass der Mercedes-Star kurz vor Schluss aufgeben musste, wegen eines Hydraulikdefekts.

Der 103-fache GP-Sieger sagt: «Ich habe bis zum Schluss fest daran geglaubt, dass ich vielleicht noch eine Chance haben würde. Es ist wichtig, dass man in schwierigen Zeiten die Hoffnung nicht fahren lässt, die Ärmel hochkrempelt und weiterschuftet.»

«Ich muss mir nichts vorwerfen. Aber für mich fasst dieses letzte Rennen das ganze Jahr sehr schön zusammen. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Gewiss wäre es schön gewesen, meine Serie fortzusetzen. Aber seien wir mal ehrlich – ein Sieg wäre ohnehin nicht genug gewesen.»

«Dieses Jahr war so schwierig. Als wir erstmals unter die besten Fünf kamen, fühlte es sich für uns wie ein Sieg an. Als wir es erstmals aufs Podest schafften, fühlte es sich wie ein Sieg an. Zweite Ränge fühlten sich wie Siege an. Du musst dich an die positiven Gefühle klammern.»



Interessanterweise bezeichnet Lewis Hamilton die Saison 2011 als seine problematischste. «Das war damals wirklich ein übles Jahr, über die Rennstrecken hinaus. Das Jahr 2022 ist auch schlecht gewesen, aber ich bin viel besser aufgestellt, was die Arbeit mit der Mannschaft angeht. Also gibt es aus dieser Saison auch Positives mitzunehmen.»



Lewis Hamilton hat am Sonntagmorgen gesagt, er wisse eigentlich gar nicht so genau, wieso er sich am kommenden Dienstag noch den Test hier antue. Schliesslich sei er froh, wenn der dieses Modell W13 nicht mehr sehen müsse. Nun grinst Lewis augenzwinkernd: «Mal sehen, was passiert. Vielleicht habe ich ja am Dienstag wahnsinnige Rückenschmerzen und muss mich krankmelden.»





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8