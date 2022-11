Nico Rosberg: Warnung an Fahrer – wegen Verstappen

Max Verstappen hat seine zweite Weltmeister-Saison mit dem 15. Saisonsieg gekrönt. Das erzeugt bei Nico Rosberg viel Lob und für die Gegner des 25-jährigen Niederländers eine eindringliche Warnung.

Max Verstappen hat beim Grossen Preis von Japan vorzeitig seinen zweiten Fahrer-WM-Titel in Serie sichergestellt, in Austin (Texas) war dann auch der Sieg von Red Bull Racing im Konstrukteurs-Pokal eingetütet, und beim Finale von Abu Dhabi hat der 25-jährige Niederländer noch rasch den Formel-1-Rekord für Siege in der gleichen Saison erhöht – auf 15.

Auch Nico Rosberg, hier in Abu Dhabi 2016 im packenden Finale gegen Lewis Hamilton Formel-1-Weltmeister geworden, ist von der Leistung von Verstappen tief beeindruckt. In der Sky-Sendung Any Driven Monday sagt der 37-jährige Wiesbadener: «Was für ein unglaublicher Fahrer! Klar ist es nach den Jahren 2021 und 2022 nun einfach zu sagen, dass er einer der ganz Grossen werden wird. Aber ich wage zu behaupten: Das ist er heute schon! Ich meine, er hat nicht nur bereits zwei Titel wie Fernando Alonso, er hat inzwischen schon mehr Rennen gewonnen als der Spanier.»

Der 23-fache GP-Sieger Rosberg über den 35-fachen GP-Sieger Verstappen: «Ich muss alle anderen Piloten warnen – Max fährt schon heute auf unfassbar hohem Niveau, und er hat eben erst begonnen. Er wird dieses Jahrzehnt prägen. Es ist fabelhaft, ihm beim Fahren zuzusehen. Für mich ist das eine der herausragendsten Leistungen eines Piloten über eine ganze Saison, in der ganzen Formel-1-Historie.»

«Wir dürfen in diesem Zusammenhang auch nicht vergessen: Es ist ja nicht so, dass sein Red Bull Racing-Rennwagen das ganze Jahr über Kreise um die Konkurrenz gedreht hätte. Ferrari hatte in der ersten Saisonhälfte das schnellere Auto, aber dann hat Verstappen die Gegner mit dieser atemberaubenden Siegesserie zerstört.»



«Alleine die Punkte, die er eingefahren hat – 146 mehr als der WM-Zweite Charles Leclerc, das ist unwirklich. Wirklich eine phänomenale Saison.»





