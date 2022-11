Reifen 2023: Alles läuft für Champion Max Verstappen

Zum Schluss der F1-Saison 2022 standen beim Nachsaisontest beide Red Bull Racing-Stammfahrer im Einsatz. Champion Max Verstappen kann sich freuen – die neuen Reifen machen, was er gefordert hatte.

Es ging nicht um Rundenzeiten für die Gallerie bei den Testfahrten auf dem Yas Marina Circuit, es ging um wertvolle Basisarbeit mit den 2023er Reifen von Pirelli.

Max Verstappen beendete den Tag als Gesamtfünfter und sagt: «Wir haben ein gutes Verständnis dafür erhalten, was uns in der kommenden Saison erwartet. Es ist immer gut, ein erstes Gefühl für die 2023er Reifenkonstruktionen zu erhalten, auch wenn die Verhältnisse heute gewiss nicht ideal waren. Alles lief ungefähr so ab wie erwartet, es gab keine bösen Überraschungen.»

Max’ Stallgefährte Sergio Pérez ergänzt: «Wir haben massiv Runden und Daten sammeln können, von daher ist alles prima gelaufen. Ich fand die Unterschiede zwischen den fünf verschiedenen Mischungen, die wir hier zur Verfügung hatten, eher klein. Aber was ich jetzt schon merke – du bekommst mit der neuen Reifenkonstruktion ein besseres Fahrgefühl für die Vorderachse.»

Um eine generelle Tendenz zum Untersteuern der Flügelauto-Rennwagen zu verringern, hat Pirelli die Konstruktion umgebaut. Mehr Gefühl für die Vorderachse, das ist genau das, was Max Verstappen braucht, um seinen Stil ideal umzusetzen.



Der Mexikaner Pérez weiter: «Zeitweise war es sehr heiss, das hat die Ergebnisse ein wenig verfälscht. Ich bin gespannt darauf zu sehen, wie sich die 2023er Walzen bei kühleren Temperaturen anfühlen.»



Der leitende Renningenieur Gianpiero Lambiase: «Auch wenn wir mit den Ergebnissen 2022 wirklich zufrieden sein dürfen – Selbstgefälligkeit gibt es hier nicht, also strebten wir ein volles Testprogramm mit den neuen Reifen an. Das konnten wir voll durchziehen. Nach so vielen Rennwochenenden verstehen wir unseren Wagen gut, daher konnten sich Max und Checo ganz auf das Gefühl mit den neuen Reifen konzentrieren.»





Abu Dhabi-Test

1. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,245 min (65 Runden)

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,383 (56)

3. Robert Shwartzman (AND), Ferrari, 1:25,400 (116)

4. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,689 (130)

5. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,845 (76)

6. Alex Albon (T), Williams, 1:25,959 (118)

7. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,063 (82)

8. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:26,111 (151)

9. Lance Stroll (CDN) Aston Martin, 1:26,263 (70)

10. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:26,281 (111)

11. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:26,297 (111)

12. Fernando Alonso (E) Aston Martin, 1:26,312 (97)

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,333 (88)

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,340 (123)

15. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:26,595 (106)

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,709 (129)

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:26,750 (67)

18. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,890 (115)

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:27,000 (110)

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:27,123 (135)

21. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:27,172 (99)

22. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:27,216 (124)

23. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,240 (73)

24. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:27,591 (106)







Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8