Mattia Binotto zu Vettel im Ferrari: «Haben versagt»

Sebastian Vettel kam 2015 mit dem Ziel zu Ferrari, wie sein Idol Michael Schumacher Weltmeister in Rot zu werden. Das hat nicht geklappt. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto über diese gescheiterte Mission.

Weltmeister mit Ferrari werden, so wie vor ihm Michael Schumacher, das war das grosse Ziel von Sebastian Vettel, als er von Milton Keynes und Red Bull Racing zu Ferrari nach Maranello zog.

Es wäre merkwürdig, die sechs Jahre von Sebastian Vettel bei Ferrari als reinen Fehlschlag zu bezeichnen. Viele Formel-1-Fahrer würden sich die Finger lecken nach einer solchen Bilanz:

2015

3 Siege, 13 Podestplätze, WM-Dritter

2016

7 Podestplätze, WM-Vierter



2017

5 Siege, 13 Podestplätze, WM-Zweiter



2018

5 Siege, 12 Podestplätze, WM-Zweiter



2019

1 Sieg, 9 Podestplätze, WM-Fünfter



2020 ging dann nicht mehr viel zusammen, Seb wurde nur WM-13., und die Trennung von Ferrari zeichnet sich ab. Vettel zog zu Aston Martin, hörte jetzt nach zwei Jahren in Grün auf und wird bei den Briten ironischerweise durch jenen Fahrer ersetzt, der es vor Seb bei Ferrari ebenfalls nicht geschafft hat, Weltmeister zu werden, durch Fernando Alonso.



Ferrari-Teamchef Mattia Binotto blickte in Abu Dhabi so auf die Jahre mit Vettel zurück: «Ein fabelhafter Fahrer, herausragend. Wir konnten von Glück reden, dass er sechs Jahre bei uns war. Er hat uns mit seiner Arbeitsweise viel gebracht, er hat die Mannschaft aber vor allem durch seine Qualitäten als Mensch bereichert. Alle bei Ferrari lieben Vettel noch immer.»



«Es war für mich damals eines der schlimmsten Gespräche, ihm eröffnen zu müssen, dass er keinen neuen Vertrag mehr erhält – vielleicht das Schwierigste, was ich in meiner Karriere machen musste.»



«Er wollte mit uns Weltmeister werden, wir haben dieses gemeinsame Ziel nicht erreicht. also haben wir letztlich versagt. Wir sind 2017 und 2018 dem Titel nahe gekommen, aber es hat nicht sollen sein, und wenn wir zurückblicken, dann bleibt bei allen Siegen auch immer dieses Gefühl des Versagens.»





Abu Dhabi-Test

1. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,245 min (65 Runden)

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,383 (56)

3. Robert Shwartzman (AND), Ferrari, 1:25,400 (116)

4. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,689 (130)

5. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,845 (76)

6. Alex Albon (T), Williams, 1:25,959 (118)

7. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,063 (82)

8. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:26,111 (151)

9. Lance Stroll (CDN) Aston Martin, 1:26,263 (70)

10. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:26,281 (111)

11. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:26,297 (111)

12. Fernando Alonso (E) Aston Martin, 1:26,312 (97)

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,333 (88)

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,340 (123)

15. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:26,595 (106)

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,709 (129)

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:26,750 (67)

18. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,890 (115)

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:27,000 (110)

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:27,123 (135)

21. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:27,172 (99)

22. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:27,216 (124)

23. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,240 (73)

24. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:27,591 (106)





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8