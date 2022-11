Fernando Alonso: Was nach der Formel 1 kommt

Mit seinen 41 Jahren hat Fernando Alonso noch lange nicht genug vom Rennfahren. Über die Zeit danach hat sich der zweifache Weltmeister aus Spanien dennoch schon Gedanken gemacht.

Obwohl Fernando Alonso der älteste GP-Fahrer im Formel-1-Feld ist, denkt er noch lange nicht ans Aufhören. Der Spanier beginnt im nächsten Jahr ein neues Kapitel mit dem Aston Martin Team, in dem er die Nachfolge von Sebastian Vettel antritt. Der 41-jährige Spanier war zuvor zwei Jahre lang für das Alpine-Team im Einsatz.

Das Aston Martin Team hat betont, dass es ein längerfristiges Abkommen mit dem stolzen Asturier abgeschlossen hat, dennoch wird Alonso immer wieder auf die Zeit nach seiner aktiven GP-Karriere angesprochen. «Derzeit habe ich nichts Bestimmtes vor», sagte er.

«Aber ich weiss, dass ich eines Tages aufhören werde mit dem Rennfahren. Und dann werde ich etwa 25 Jahre Erfahrung haben», fügte der 32-facheGP-Sieger gemäss «The-race.com» an. «Ich könnte jedem Team also sehr nützlich sein. Und ich hoffe, dass es bei Aston Martin sein wird, wo ich die Arbeit der nächsten Jahre fortsetzen könnte», ist er sich sicher.

Alonso, der nach der Saison 2018 eine zweijährige Pause einlegte, um sich in anderen Serien zu beweisen, und dabei einige Erfolge feierte, kann sich auch eine weitere Teilnahme an der Dakar-Rallye vorstellen. «Ich weiss nicht, ob ich in Zukunft wieder Sportwagenrennen oder die Dakar bestreiten werde. Die Sportwagen sind super, aber nachdem ich die WM, das 24h-Rennen von Le Mans und in Daytona gewonnen habe, könnte es sein, dass es nicht mehr die gleiche Aufregung sein würde. Bei der Dakar könnte ich mit einem Gesamtsieg einen einmaligen Erfolg feiern.»

Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8