Corona-Politik: Formel 1 fährt 2023 nicht in China

Die Formel 1 wird in der kommenden Saison erneut nicht in China fahren. Die Verantwortlichen haben das Rennen abgesagt und suchen nach einer Alternative.

Die weiterhin restriktiven Corona-Maßnahmen Chinas sorgen in diesen Tagen mal wieder für weltweite Schlagzeilen. In dem Zusammenhang verwundert es nicht, dass die Formel 1 in der kommenden Saison erneut nicht in Schanghai Station machen wird.

Das gab die Formel 1 am Freitag bekannt. «Die Formel 1 kann nach Gesprächen mit dem Promoter und den zuständigen Behörden bestätigen, dass der Große Preis von China 2023 aufgrund der anhaltenden Schwierigkeiten im Zusammenhang mit COVID-19 nicht stattfinden wird», hieß es in einer kurzen Mitteilung.

Ursprünglich sollte das Rennen, das auch 2020, 2021 und 2022 nicht stattfand, am 16. April als viertes von 24 Rennen über die Bühne gehen, zwei Wochen nach Australien und zwei Wochen vor Baku.

Die Lücke soll nun geschlossen werden. «Die Formel 1 prüft derzeit alternative Optionen, um den Platz im Kalender 2023 zu ersetzen, und wird zu gegebener Zeit ein Update dazu geben», teilte die Formel 1 weiter mit.

Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

16.04. tba

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island