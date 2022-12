Daniel Ricciardo: «Fühlte mich nicht wie Vettel»

Sebastian Vettel und Daniel Ricciardo haben sich in Abu Dhabi aus der Formel-1-Startaufstellung verabschiedet

Für Daniel Ricciardo endete mit der Saison 2022 auch ein Kapitel: Er wird nächstes Jahr bloss als Reservist in der Formel 1 dabei sein. Der Abschied fühlte sich aber anders an als jener von Sebastian Vettel, betont er.

Mit dem Saisonfinale in Abu Dhabi hat sich nicht nur Sebastian Vettel aus der Startaufstellung der Formel 1 verabschiedet, auch Daniel Ricciardo wird 2023 nicht an der WM teilnehmen, nachdem er sein McLaren-Cockpit für seinen talentierten Landsmann Oscar Piastri räumen musste. Im Gegensatz zum vierfachen Weltmeister wird Ricciardo aber weiterhin im Fahrerlager anzutreffen sein.

Denn der 33-Jährige aus Perth übernimmt die Rolle des Reservisten bei seinem früheren Arbeitgeber Red Bull Racing. Mit dem Rennstall aus Milton Keynes hat die Frohnatur zwischen 2014 und 2018 sieben seiner acht GP-Siege errungen. Und geht es nach Ricciardo, ist sein Abschied aus dem Feld der Stammfahrer nur vorübergehend.

Im Podcast «Beyond The Grid» betont der WM-Elfte auf die entsprechende Frage von Tom Clarkson zwar, dass die Rückkehr nicht garantiert ist. Er erklärt: «Ich habe nicht das Gefühl, dass ich schon durch bin mit der Formel 1. Ich denke, ich will in die Startaufstellung zurückkehren. Aber die Zeit wird zeigen, ob das passieren wird.»

«Ich behaupte auch nicht, dass ich jedes Cockpit haben kann, das ich will. Aber letztlich liegt die Entscheidung bei mir, ob ich zurückkehren will», stellt Ricciardo klar. «In mir brennt sicherlich noch das Feuer und deshalb habe ich mich entschieden, nicht ganz wegzugehen, denn ich will wissen, was mit diesem Feuer geschieht.»

«Natürlich fiel sich das Finale in Abu Dhabi in diesem Jahr etwas emotional aus. Aber ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich mich wie Sebastian Vettel gefühlt habe. Ich glaube nicht, dass dies mein letzter GP war. Aber natürlich hat man immer auch den Gedanken, dass es vielleicht der letzte GP-Einsatz überhaupt war, und dass man es deshalb besonders geniessen muss», gesteht der 232-fache WM-Teilnehmer.

«Ich kann heute noch nicht sagen, ob das mein letzter GP war, deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, mir eine Auszeit zu gönnen, um herauszufinden, ob ich zurückkehren will. Ich wollte keine schnelle, emotionale Wahl treffen. Natürlich gab es zuletzt Momente, in denen ich genug hatte, aber das war auch im Eifer des Gefechts. Ich werde die Antwort also erst haben, wenn etwas Zeit verstrichen ist», ergänzte Ricciardo.

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8