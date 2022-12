David Coulthard: «Alonso sollte mehr WM-Titel haben»

Der frühere GP-Star und heutige TV-Experte David Coulthard warnt, dass Max Verstappen das gleiche Schicksal blühen könnte wie Fernando Alonso, der nach zwei WM-Titel in Folge keinen Gesamtsieg mehr erzielte.

Max Verstappen war in diesem Jahr das Mass aller Dinge. Nach einem schwierigen Saisonstart mit zwei Nullern in den ersten drei Rennen drehte der Red Bull Racing-Star auf und holte insgesamt 15 Saisonsiege. Damit konnte der Niederländer das Projekt Titelverteidigung bereits in Japan erfolgreich abschliessen.

Die Formel-1-Beobachter waren sich schon zuvor einig, dass der 25-jährige Sohn des ehemaligen GP-Piloten Jos Verstappen zu den Besten des Sports gehört. Dennoch ist das unbestrittene Talent von Max keine Garantie dafür, dass er weitere Titel-Kronen erobern kann, warnt David Coulthard in seinem Saisonrückblick auf «Formule1.nl».

«Es könnte sein, dass die Verstappen-Ära bereits nach zwei Titeln vorbei ist, und das nicht etwa, weil er kein brillanter Fahrer ist. Aber es könnte sein, dass er in den kommenden Jahren kein titelfähiges Auto haben wird. Keiner kann das im Voraus wissen», sagt der Schotte.

«Genauso hätte Lewis Hamilton ein neunfacher statt ein siebenfacher Weltmeister sein können, es ist aber auch so, dass er schon oft ein gutes Auto hatte, was etwa ein Fernando Alonso nicht von sich behaupten kann», fährt Coulthard fort.

Der 13-fache GP-Sieger ist sich auch sicher: «Alonso sollte mehr WM-Titel haben, aber seine Entscheidungen und auch die Racing-Götter haben letztlich dafür gesorgt, dass er im nächsten Jahr für Aston Martin in der Formel 1 antreten wird und seine Chancen auf den Titel sind entsprechend gering.»

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8