Kevin Magnussen über Mick Schumacher-Comeback

Mick Schumacher hat für die GP-Saison 2023 keinen Stammplatz mehr finden können. Sein früherer Haas-Stallgefährte Kevin Magnussen glaubt fest daran, dass Mick ein Comeback geben wird.

Am 17. November wurde es vom Formel-1-Team Haas bestätigt: Mick Schumacher muss die US-amerikanische Rennmannschaft nach zwei Saisons verlassen, das WM-Finale von Abu Dhabi war der letzte Grand Prix des 23-jährigen Deutschen in Diensten von Haas. Mick wurde durch Nico Hülkenberg ersetzt, der erfahrene Emmericher sass beim Nachsaisontest schon im Haas-Rennwagen.

Was sagte Kevin Magnussen zur Trennung von Schumacher und zum Engagement ausgerechnet jenes Hülkenberg, mit dem er sich vor Jahren auf und neben den Rennstrecken so herzhaft gestritten hat? Der 30-jährige Däne: «Für Mick Schumacher ist es traurig, für Nico Hülkenberg ist es aufregend. Ich mag Mick, und wir haben gut zusammen gearbeitet. Ich bin der Ansicht, dass er unter dem Strich einen guten Job gemacht hat.»

Magnussen und Hülkenberg sind die besten Beispiele dafür, dass es für Mick Schumacher Hoffnung gibt. Magnussen sagt weiter: «Mick muss sich fit halten und positiv bleiben. Ich bin überzeugt davon, dass wir ein Comeback von Schumacher erleben werden. Wenn ich ihm also geraten habe, am Ball zu bleiben, dann spreche ich aus eigener Erfahrung. Denn ich habe eine Rückkehr in die Formel 1 gleich zwei Mal geschafft. In diesem Sport soll man niemals nie sagen. Und aus meiner Sicht verdient Mick einen Platz in der Startaufstellung.»

Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8